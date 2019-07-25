「男童淚喊媽媽！」她電話聽哭聲...揪心兩句話　詐騙集團傻住：對不起

▲媽媽兩句話，竟感化詐騙人員！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少人都接過詐騙電話，另一頭傳來孩子哭聲急喊「媽媽」，讓對方誤以為孩子被綁架，進而想勒索贖金，沒想到這次詐騙老哏，卻讓詐騙成員找回良心，甚至還向當事人道歉，讓萬名網友暖哭了！

一名媽媽在臉書《爆廢公社二館》分享暖文，日前接起陌生電話，一位操著大陸口音的詐騙人員想勒索贖金，話筒還傳來小男童的哭聲，心慌喊著「媽媽～」當下原PO心一揪，心裡更是千頭萬緒，委屈回應「如果我的兒子會喊媽媽，我會很謝謝你！」

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突如其來被致謝，讓詐騙人員愣了一下，好奇反問緣由，原PO才娓娓道來「我的兒子是腦癱，而且不會走路不會吃，更不會說話，我一個人照顧他18年了」，詐騙人員沉默許久，空氣瀰漫著尷尬氛圍，最後對方語帶愧疚地表示，「對不起，打擾你了，願上帝祝福你。」

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▲網友替原PO加油！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

抱怨文立刻變成洋蔥暖文，掀起1.3萬名網友紅了眼眶，紛紛給予加油打氣「也許他已經在內心叫你無數次了」、「只剩無奈」、「母愛真的是最偉大的」、「笑著笑著就哭了」、「沒想到這位客服也是挺有禮貌的」、「原來詐騙集團也是有良心的」、「我個人跟您差不多情況，一起微笑下去」、「希望詐騙的人能有所領悟」、「詐騙集團也有善性，希望他不要再以此作惡了」。

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