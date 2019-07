車子燒毀後失蹤！加拿大情侶陳屍偏僻公路　警：2未成年男性列嫌疑犯

▲加拿大警方將兩名失蹤少年列為嫌疑犯。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

一對情侶日前在加拿大北部準備展開公路旅遊時,被發現雙雙陳屍在偏僻公路旁,因地處偏遠缺少監視器與目擊者,案情一度陷入膠著。不過就在案發地點470公里處,發現一輛燒毀的汽車,汽車不遠處還發現另一具男性屍體,警方指出,車主是兩名未成年少年,目前已經將失蹤的兩人列為嫌疑犯。

24歲的加拿大籍女子迪斯(Chynna Deese)與澳洲籍男友福勒(Lucas Fowler)15日被發現陳屍在卑詩省(British Columbia)北部阿拉斯加公路(Alaska Hwy)旁。警方表示,兩人是遭到槍擊身亡,但目前除了事發前兩天的加油站監視器畫面外,尋無其他造成兩人死亡的證據。

▲情侶最後身影曝光。(圖/翻攝自Twitter/@LexiDaish)



案發後不久,在事發地點約470公里外,發現一輛被燒毀的汽車,且在距離車輛2公里處發現一具男性屍體。警方先前僅公布車主是19歲的麥克勞德(Kam McLeod)與18歲的斯梅蓋斯基(Bryer Schmegelsky),目前兩人下落不明,可能與情侶謀殺案有關,不過加拿大皇家騎警(RCMP)23日正式將兩人列為嫌疑犯。

- 19yr old Kam McLeod & 18yr old Bryer Schmegelsky of Port Alberni last seen Thursday in Dease Lake

- their red/grey Dodge pickup truck found on fire on Friday about 50kms away.

- the body of unidentified man in his 50s found 2kms from vehicle. RCMP release composite sketch pic.twitter.com/yA5cDf8UtA