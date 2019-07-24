婚禮繁瑣離婚率較低？他認為「麻煩才會珍惜」曝親身經歷　網舉例戰翻

▲結婚示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

南韓藝人宋仲基、宋慧喬的離婚協議在本月22日正式生效，1年8個月的婚姻畫下句點，回頭看當初盛大的世紀婚禮令人不勝唏噓。一名網友就發文和大家討論「婚禮程序繁簡」和離婚的關係，他表示一位離過婚的朋友認為，複雜的婚禮會讓男方更珍惜女方，反之簡單的婚禮不會人覺得太可惜，可能因此拉高離婚率。原PO表示自己不太認同這個說法，因此發文向廣大網友請教。

「我自己是不太認同啦！」一名網友在PTT女孩版上發文，他表示前幾天和某位朋友聊到傳統婚禮的繁文縟節時，他個人認為結婚流程太麻煩，不僅要提前花超多時間準備，費用也很驚人，不如省下這筆錢，小倆口可以拿去做更多事。

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然而，這位朋友卻不這麼認為，他表示新人雙方就是要走過這樣複雜的婚禮程序，「男方才會珍惜女方」較不容易離婚；相反地如果男方覺得結個婚一切從簡、無須花太多心力，離婚的時候自然也就不會覺得可惜，反倒加速分開的念頭。

▲大家認為婚禮的「繁瑣程度」和離婚有正向關係嗎？（圖／達志示意圖）

原PO隨後表示，他其實不太認同這個說法，「會不會離婚還是看相處啦！」但一方面朋友又是這個「理論」的過來人，因此原PO也不確定是否是因為自己沒結過婚，想法才沒那麼全面，因此發文詢問鄉民看法。

對此一部分網友提出例子打臉，「黛安娜跟查爾斯辦世紀婚禮，還不是離婚了」、「宋宋也是」、「婚禮辦得越盛大，離婚時就越可笑」、「會離婚就會離婚，跟這沒關係」、「我比較傾向覺得，越是容易做非理性舖張浪費的個性越易離婚」、「最好是經過那麼多道程序就會更珍惜女生，別鬧了」。

不過也有網友認為，與其說是「花錢降低離婚率」，不如說是這些繁瑣的禮節讓新人更看清彼此，說不定也可達到更深的「溝通效果」，讓往後的婚姻生活更順遂，「其實籌備婚禮的過程中會需要新人大量跟雙方家長甚至家族溝通、居中協調；過程中也會再次考驗新人彼此的價值觀。」

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