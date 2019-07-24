幫訂茶湯會！外送哥「直達火化場」　家屬哀戚看傻眼...他尷尬：多少錢

▲外送哥送錯地點，讓在場家屬看傻眼！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

外送員使命必達？一名男網友打電話訂手搖飲料，不過地點位在殯儀館，就怕外送員一個不小心走錯地方，可能會對死者、家屬不敬，他特別交代約在一旁的超商碰面，豈料天兵外送員進直達火化場，讓原PO崩潰喊話「實在太尷尬了！」

「整個尷尬癌末期！」一名男網友在臉書《爆怨公社》討拍，今（24）日他到殯儀館工作，就怕大家熱壞，老師請喝飲料消暑，原PO熱心幫訂手搖飲料店茶湯會，掛電話前，還特地提醒店家「要送到殯儀館火化場旁邊的全家！全家！」

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等了好一會，外送員終於抵達，原PO跟同事興沖沖去拿飲料，怎料約好的地點卻不見任何人影，「那位外送的先生～竟然給我在火化場家屬等待的地方，還不是在門口欸！是在裡面欸！」原PO傻眼走進氣氛莊嚴的火場裡，看著好幾組家屬等待親人火化中，下秒只好硬著頭皮詢問「這些都是我們的嗎、多少錢？」

過程中，有一組家屬要送親人最後一程，差點撞上同事屁股，原PO有委屈說不出，只能在心中崩潰怒譙，「大家都一直看我們，家屬、師傅、工作人員都一直看，應該是想說怎麼會有人叫飲料叫到火化場裡面？」

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▲網友替外送員捏把冷汗！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

大批網友看完文章後，紛紛幫外送員說話「或許上次的人叫他送進去，慣性定律？」、「外送人員誠意十足，為他按讚」、「服務真好～可以問他想轉行嗎～」、「外送員可能也在想…X是這裏嗎？」、「好敬業啊」、「我都外送去撿骨的地方過了」、「可能覺得裡面更涼」、「外送人員想要服務到『底』」、「覺得外送員猛猛的」、「被外送耽誤的殯葬業人員」。

PO文也釣出不少苦主，「我有一次去外送醫院，因為不熟走太平間外面還覺得奇怪，怎麼一堆人臉色不好一直看我，直到我發現我走到地方才知道，立馬回頭還一直點頭回不是」、「送到火化場等真勇敢，外送最多送到守靈室，我之前也是飲料店，第一次不知送醫院的，客人說地下室，結果我以為地下室太平間」。

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