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深夜返家爆胎拋錨卡路中　警及時援助換胎解困

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▲吳姓男子25日凌晨在新屋區開車轉被返家時，因爆胎卡在半路上，員警及時協助換胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲吳姓男子25日凌晨在新屋區開車轉被返家時，因爆胎卡在半路上，員警及時協助換胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓夫妻25日凌晨開車返家經過新屋區時，因車胎爆胎卡在半路上，深夜找不到汽修廠換胎，求助無門下，剛好新屋分駐所巡邏車經過急著向員警求援，新屋分駐所員警拿著工具幫吳姓夫妻換上備胎，吳姓夫妻對員警熱心紓困感謝再三，讓他們得以安全返家。

楊梅分局新屋分駐所警員李俊樂、王致中25日2時許巡邏時，經過新屋區中山路與三民路口，見吳姓男子慌張地揮手求助，吳說，因車輛突然爆胎卡在半路上，本想輕踩油門將車開到路肩停放，但轎車就是無法前進，深夜時分找不到汽修廠協助換胎，車上又沒有修車工具，急得不知如何是好。

▲吳姓夫妻25日凌晨在新屋區駕車因爆胎卡在半路上，員警及時協助得以返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲吳姓男子25日凌晨在新屋區駕車外出，因爆胎卡在半路上，員警及時協助換胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2員警立即協助將故障車推到路旁，從警前曾在汽修廠有工作經驗的李員，熟練地更換備胎，很快就排除故障，警方事後了解吳姓男子是署桃新屋分院醫護人員，值夜班完畢後正要返家時卻半路爆胎，還好遇到巡邏員警協助解困，吳姓夫妻對於員警解困一再感謝，可順利返家好好補眠。

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關鍵字：深夜返家,爆胎,卡路中,警援助換胎,解困

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