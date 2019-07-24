國安局私菸案衍生華航內部鬥爭說　交部籲華航提真相報告

▲交通部次長王國材下午走訪桃機，要求華航儘速向國人公布真相。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國安局人員利用總統出訪回程私運高達9800條香菸案，引發包括國安局長辭職與總統府侍衛長調職風波，外傳可能是華航內部人事鬥爭衍生爆料風暴，但華航對外卻遲遲沒公開說明，交通部次長王國材下午到桃園國際機場，他強調，林佳龍部長要他來了解，希望華航儘速向國人公布真相，有了真相才有辦法徹底改革。

蔡英文總統22日出訪專機回國時，國安局人員利用國賓禮遇貨物海關免驗機會，私運高達196箱、共9800條菸品入境，被調查局與海關組成聯合查緝小組當場查獲有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，想跟隨總統車隊透過國賓通道離開機坪，這批菸品被查獲後卻衍生一連串問題，其中包括有華航內部人事鬥爭說，想利用這次向立委黃國昌爆料機會，進行華航內部人事鬥爭。

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交通部次長王國材下午5時前往桃園國際機場華航園區了解華航公司處理私運香菸案過程，媒體詢問王次長，是否因華航內部人事鬥爭產生這次風暴？王國材指出，目前沒有這問題，華航內部升遷會看個人能力與接受度，有一定的評比方式，這是兩件事情。

▲交通部次長王國材下午走訪桃機，受訪時強調要華航儘速公布真相。（圖／記者沈繼昌攝）

王國材解釋，是交通部長林佳龍認為華航對私運香菸案報告太慢，派他來了解真相，希望華航儘速說明真相，有真相才能有真正改革的具體方向，希望華航盡快提出報告，徹底將真相跟國人說明。

王國材表示，目前他手上資料不是很完整，想了解過去的狀況是如何，是「交辦」還是如何？包括在2014年以前狀況如何、以前有沒有這個狀況、實際真相是如何，有真相才有辦法徹底改革。

媒體關心是否掌握華航哪個層級知道全案過程？王國材說，這個真的不知道，必須深入討論後才能知道整個狀況，其中包括「華航從什麼時候開始做這樣的配合」；此外，針對是否會對華航人員做出懲處？王國材則緩頰說，總統府已經對國安局人員做出處理，華航從以往就是一個配合單位，司法單位也在進行司法調查，交通部基於職責也應該進行了解。

王國材認為，今天主要目的是了解華航說明，包括民航局、航政司也都有人來，希望一併來了解，主要是林佳龍部長希望能趕快得到真相，他並非進駐華航，而是與華航密集開會，讓華航趕快提出一個完整的對外說明。

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