傳播妹指控尋芳客性侵2次　檢不起訴理由：妳有O接著又X上去…

▲嚴姓男子去年10月找來傳播妹陪酒，期間2度發生性行為，事後卻挨告強制性交。 （示意圖／翻攝pixabay網站）

記者沈繼昌／桃園報導

嚴姓男子去年10月在桃園市某KTV聚會時找來傳播妹陪酒，嚴隨後帶其至平鎮區友人處續攤，2人在停車場發生性行為，後來轉至摩鐵發生第二次，事後傳播妹怒告嚴強制性交；嚴男否認犯行，辯稱女子第一次是女上男下發生性行為、第二次則是幫助其口交才完成，檢方認為嚴男犯罪嫌疑不足，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，33歲的嚴姓男子去年10月9日與友人在中壢區某餐廳聚餐，當時找來傳播妹坐檯陪酒，嚴帶女子至平鎮區友人招待所續攤，傳播妹也同意出場，嚴男開車載其至平鎮區環南路一處停車場，2人在後座以女上男下姿勢發生性行為；隨後2人在友人處喝酒後，嚴因不勝酒力被友人送至某摩鐵休息，嚴與傳播妹二度發生性行為。

事後，傳播妹指控嚴男二度強制性交，過程中她都有以言語與肢體動作阻止嚴男性侵，並提出與友人「救我」等微信對話紀錄與醫院驗傷等證據佐證；嚴男則否認犯行，辯稱女子在酒店聚餐時對他似有好感，所以才想帶她到朋友招待所續攤，再到汽車旅館休息，她同意後就帶出場，2人到停車場後在車上後座很自然發生親吻與擁抱，後來在後座以女上男下發生性行為，結束後2人整理衣服後再到友人招待所。

後來轉往摩鐵休息時，嚴男說因不勝酒力無法勃起，傳播妹還幫他口交，2人二度發生性行為，事後還在摩鐵聊天，女說，母親是大陸人，10月15日要前往大陸生活，想找時間與嚴吃個飯等。嚴男質疑，在車上或在摩鐵發生性行為前後，都沒有違反傳播妹意願，隨時都能自由進出卻未離開。

檢方認為，衡量一般情況，性交過程位處上方者，其自主性、掌控度較下方者高，且2人在狹窄汽車後座發生性行為，若非女子配合，嚴要以這種姿勢硬上應有難度，且傳播妹在檢警偵訊時供詞不一，且於案發後2天才提告；另外，傳播公司業者說，嚴將女子帶出場時，馬伕曾致電確認其安危，傳播妹曾表示在車上是安全的，根據招待所周圍監視器，嚴帶其進出過程，女子曾獨自去廁所，還有看手機、補妝與整理衣物均為行動自由。

檢方還查出，2人到摩鐵二度性交後，嚴還關心她的家庭狀況，建議不要再從事傳播工作，傳播妹也分享自己要去大陸等生活細節，若遭強制性交應該厭惡嚴男，難以想像為何還會和嚴男訴說私人未來生活規劃，檢方偵結認為嚴男犯嫌不足，偵結予以不起訴處分。

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