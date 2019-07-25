4歲男童貪玩公園迷途放聲大哭　警跨區協尋家人警所團聚

▲鄧姓男童24日晚間在平鎮區新勢公園疑因貪玩迷途，與家人失去聯繫被員警帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名4歲鄧姓小男童24日晚間在平鎮區新勢公園哭泣，平鎮分局巡邏警員發現上前關心發現男童因貪玩迷途走失，男童面對警方詢問卻語焉不詳，員警懷疑母親可能跑到鄰近中壢分局報案，先將鄧童帶回派出所照顧，再趕往中壢派出所詢問，果然找到驚惶失措正準備報案的鄧童母親，母子共4人在派出所團聚。

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓指出，24日晚間21時，住在中壢區4歲鄧姓男童，與媽媽、2位哥哥到平鎮區南區青少年活動中心運動，男童疑似貪玩獨自跑到活動中心旁的新勢公園內玩溜滑梯，東繞西繞後，在廣大公園內迷路，因找不到家人，最後站在公園旁放聲大哭。

▲4歲鄧姓男童24日晚間經平鎮北勢所員警協尋，男童母親與2位哥哥在派出所團聚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

當時北勢派出所巡邏警員曾士哲、彭證瑋與警專實習生林珍妮巡邏經過，看見鄧童獨自大哭，四周沒有大人陪同趕緊詢問，但鄧童僅4歲，對員警詢問卻無法表達，先將鄧童帶回派出所照顧，提供飲料與卡通安撫其情緒。

員警曾士哲等人回現場找尋男童家人，但仍無結果，因該公園位於平鎮與中壢區交界，猜想鄧童家人有可能會跑到中壢分局報案，結果果真在中壢所碰到驚惶失措的鄧童母親正在報案協尋，在平鎮與中壢警方協助下，鄧童母子4人在北勢派出所團聚。

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