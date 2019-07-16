開車遊東北角返程遇爆胎「千斤頂不會用」　瑞芳警神救援

▲ 開車遊東北角返程遇爆胎，瑞芳警神救援化解驚魂記。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市的東北角地區擁有獨特的自然與人文風景，常吸引大批遊客前往觀光旅遊，然由於地理位置非處於市區，亦有相對的不便性。日前晚間來自台北的蔡姓民眾一家人，歷經一場爆胎驚魂記，所幸新北市瑞芳警分局澳底派出所員警余碩哲2次神救援，化險為夷，讓蔡姓民眾一家人順利返家。

日前晚間，余員擔服巡邏勤務，經貢寮區澳底國小門口時，發現一輛自小客車停在路旁，上前關心才發現原來蔡姓民眾駕車行駛到半路突然爆胎，因不熟悉路況，又因地處假日郊區，找不到汽車修理廠，民眾拿出自己車上的千斤頂，也不知道從何下手。

▲ 瑞芳警神救援化解驚魂記，蔡姓民眾一家人激動地向警方道謝。

警方得知後，便趕緊主動協助更換備胎，才發現該車備胎多年未用，備胎已無氣，於是警方駕駛巡邏車、開啟警示燈，在民眾自小客車後方戒護安全，將護送至澳底加油站，借用附設打氣機為備胎打氣，最後備胎打滿氣後，終於可以順利返回溫暖的家。

蔡姓民眾一家人激動地向警方道謝，大讚警方如及時雨即刻救援，笑著說：「總算能開心地回家了!」不但主動要求合影，也詢問員警姓名，更表示如果有再來東北角地區遊玩，會再來澳底派出所探訪，為警方加油打氣！

瑞芳警分局提醒民眾，若開車時突然發生輪胎爆胎，記得將車子的警示燈雙黃燈打開，切記不要緊急剎車，應該放開油門慢慢減速，並抓緊方向盤慢慢往路邊停靠、設置警示標示、聯絡後續的救援事宜。平時也該注意車輛的保養及檢視胎壓，安全才是回家唯一的路。