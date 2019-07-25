「兩皮將軍」接國安局長　邱國正：會做到溝通後再行動

記者林銘翰／台北報導

國安局私菸風暴持續延燒，總統府24日下午兩點親上火線，宣布由退輔會主委邱國正接任國安局長。邱國正過去以治軍嚴謹聞名，曾表示治軍最在意的是士兵的「頭皮」與營區內的「草皮」，因而有「兩皮將軍」之外號。對此，邱國正25日受訪時表示「我的個性就是如此」，不過未來將調整方法以及改變自己做事的方法，會與大家溝通清楚後才會有所行動。

總統府24日下午兩點親上火線，宣布由退輔會主委邱國正接任國安局長，總統府發言人丁允恭表示，蔡英文特別指派退輔會主委邱國正接任國安局長，並要求邱國正徹底整頓特勤人員不當買菸的行為，期許邱國正加強國安局團隊紀律，提升運作效能。總統蔡英文24日晚間也表示，將全力支持邱國正整飭國安局，強化人員紀律，確保國安局能具體落實政策要求，因應種種國安挑戰。

事實上，邱國正過去以治軍嚴謹聞名，曾表示治軍最在意的是士兵的「頭皮」與營區內的「草皮」，因而有「兩皮將軍」之外號。不過私下的邱國正生活簡樸，退伍後還曾被民眾目擊與妻子一同搭乘捷運，一時間成為佳話。爾後經總統蔡英文約見，出任退輔會主委，如今又臨危受命出任國安局局長為私菸案緊急滅火，由軍人身份轉任情治單位龍頭。

對此，邱國正說，「兩皮將軍」的稱號源自他擔任六軍團指揮官時期，當時因為與下屬溝通不良引起反彈，很多單位都會遇到類似狀況，他並說有媒體建議他把「兩皮將軍」的稱號往好的方向解讀為很注意細節，不過他對此說法並不認同，「我的個性就是如此」，做任何事都要有基本功，不管在任何位置都是如此，強調「這是最基本的」。

邱國正表示，軍人本應整肅儀容、注意整潔，否則「疏忽掉了再說要去蓋大樓我覺得是沒有意義的」，不過這部分以後他會調整方法、改變自己的做法，做到與大家溝通清楚後再動作。他強調，當幹部的首要目標是要照顧同仁，使同仁權益不要受損、身心不要受傷，今天犯了錯雖然按照法律來處理，不過在法當中他也有他的權益，畢竟「他們還是我們的同仁」，若平時能把同仁管好，他們就不會去逾越規矩，身心也就不會受傷。

邱國正認為，沒有不聽話的同仁，但有很多不講話的幹部，「你先是不聞不問，他就對你不理不睬，等到問題出來時大家就亂成一團」。邱國正說，這部分他會持續讓局裡的同仁們共同體會，讓同仁們有方向地朝這個目標去做到。

邱國正生於民國42年4月12日，曾任國防部參謀總長，民國106年4月屆齡退伍，是國軍留美將領之一。歷任國防部作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長等職。

此外，邱國正更曾入選美國陸軍戰爭學院名人堂，去年8月30日接受美國戰爭學院表揚，創下我國軍官獲選入美國戰爭學院名人堂的首例，能力備受肯定。

▲準國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



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