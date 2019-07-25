快訊／捲入私菸案神隱3天！　華航下午4點召開記者會對外說明

▲黃國昌再點名「華航有人涉刑事犯罪」，要求董事長謝世謙下台。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

記者賴文萱／台北報導

華航捲入私菸案，神隱將近3天，交通部次長王國材下通牒，要求華航在25日下午5時前，針對私菸一事將所有的疑慮、檢討全都釐清。華航稍早確定下午4點將在台北分公司舉行記者會對外說明。

在王國材發出要求出面說明的最後通牒後，被媒體問及記者會的時間地點時，華航一整個上午仍未確定，一直到下午2點左右才正式發出採訪通知，針對專機免稅品銷售事件，將於下午4點在華航台北分公司召開說明會。

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▲航發會董事長兼交通部政次王國材24日赴華航了解私菸案。（圖／記者黃軍瑋攝）

華航涉入總統專機私菸案，遲遲未交檢討報告給交通部，讓交通部長林佳龍震怒，直接要求兼任航發會董事長的政次王國材赴華航了解全案。王在24日傍晚跟華航董事長謝世謙以及相關副總、空品部高層進行約3小時會議討論。

在會議結束後，王國材出面說明會議過程，他說，發現私菸事件在2014年開始就有，華航表示2013年電腦系統進行更換，因此資料庫中只有2014年以後的，「我最想了解原由，甚麼時候開始配合國安單位做的？」但目前2014年以前的資訊只能透過老員工口中得知，「那些都是記憶，數據不正確」，因此要求華航可以找出書面資料，進行徹底的檢討。

他也重申，要求華航在25日下午5時前，針對私菸一事將所有的疑慮、檢討全都釐清，而謝董也答應「這些細節一定公開透明」，會統一對社會大眾說明；此外，華航將在檢討報告結束後，針對有關單位人員進行懲處考量。