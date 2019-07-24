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馬英九捲入國安私菸？　羅智強：北檢邢泰釗是睡了還是死了

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▲▼北檢檢察長邢泰釗。（圖／資料照）

▲北檢檢察長邢泰釗。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國安私菸風暴第三天，總統府親上火線，除了宣布新任國安局長由退輔會主委邱國正接任外，針對特勤涉案的追查進度也公開說明。總統府發言人丁允恭表示，這次超量購買免稅菸品行為，早在總統蔡英文上任前就有相關情況，但詳細數字等數據，有待調查釐清。對此，前總統府副秘書長、現為國民黨台北市議員羅智強將矛頭對準北檢檢察長邢泰釗，「你是睡了還是死了」，他質疑北檢遲遲不啟動偵查行動，是為了保護一群「綠朝新貴」。

羅智強在臉書質疑，北檢檢察長邢泰釗，「奇怪，你是睡了還是死了，華航都告訴你他手上有清單了，你英明神武的北檢還不去約談、搜索、查封？」北檢遲遲不啟動偵查行動，因為蔡英文出訪的專機負責人、華航資深副總羅雅美是邱義仁人馬；負責免稅品的空品部副總邱彰信，是無影腳邱議瑩的弟弟；而提供囤貨的地點是華饍空廚的倉庫，董事長是葉菊蘭，「為了保護這群綠朝新貴，所以你要給時間讓他們煙滅證據嗎？」

羅智強認為，總統府已承認，有總統府的車輛、特勤中心的車輛、有侍衛室的車輛，但不公布誰派車的，其實依總統府規定，誰派車的都有派車單，請北檢盡快查清；另外，這件事，原本是新北調查站查獲的，「為什麼不給新北地檢署偵辦，而要給保皇色彩十分濃厚的北檢？」

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關鍵字：馬英九,國安,私菸,羅智強,北檢,刑泰釗

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