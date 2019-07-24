約會羞喝咖啡！妹子隔周「再喝一杯」：決定分手　老實男勸世文...超悲

▲第一次約會戀情就告吹！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

一杯咖啡毀了一段初發芽的戀情？一名男網友悲嘆，日前認識一位妹子，第一次約會喝咖啡談天說地，本以為會展開轟轟烈烈的愛情，怎料女方突喊分手，竟是因為喝咖啡會心悸，誤讓她是戀愛的感覺。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》心碎喊話，日前認識一位妹子，沒想到浪漫約完會，對方就改變心意，急迫想切斷彼此情份，「我們分手吧！」原PO當下一頭霧水反問，「為什麼？上星期第一次約會，妳說對我有心動的感覺。」

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女方淡淡解釋，「那天之後的約會，感覺就消失了」，原PO不甘心被放生，急著再追問「怎麼會？我還是一樣帥啊！」怎料女方的答案讓他跌破眼鏡，「昨晚我跟閨蜜再去那家喝咖啡，才發現我喝他們家的咖啡會心悸，我對你根本沒感覺！」

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▲網友笑慘了！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

原PO瞬間無言以對，遇到如此荒唐的分手理由，也只能默默把傷心往肚子裡吞了，討拍文掀起網友關注，紛紛笑虧「版主記得以後別帶去喝咖啡，喝茶就好！」、「這是真的還是笑話？幫QQ」、「我喝咖啡也會心悸」、「竟然輸給咖啡（淚奔）」、「你比不過一杯咖啡」、 呃...誤會大了」。不過有人質疑是幻想文，原PO無奈在留言串回應，真的是美麗的錯誤，至於這杯摧毀戀情的是「全家咖啡」，讓眾人哭笑不得。

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