男友開車南下！她掏1千嘆：我坐車也花錢啊　國考妹受夠「恐怖AA制」淚放生

▲他們不管吃飯、出遊，全部都AA制。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友剛大學畢業，正準備明年國考，儘管沒收入，她和出社會多年的男友依舊AA制，就連男友假日開車南下找她，也會直接伸手要錢，讓她壓力相當大，昨日經歷兩小時的溝通與煎熬，她再也不想委屈求全，終於決定放生這段卑微的感情。

女網友在「mobile01」娓娓道來，剛畢業的她沒有工作，目前正準備明年的國考，而男友已出社會多年，也有穩定的工作及積蓄，然而不管吃飯、買衣服、看電影，兩人間的相處全是AA制，這對還沒出社會、只有小打工的她來說，其實經濟壓力非常大。

請繼續往下閱讀...

▲男友開車南下會要油錢，但她坐車北上，對方卻不會給她補貼。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

雖然任何事情都是AA制，不過還是有些例外，像是她生日男友會請吃飯，當然對方生日她也會請回去，「上個月他生日時，喜歡上一款皮夾，大概5千多塊，我內心真的是一把眼淚一把鼻涕的送出去。」

此外，他們倆是遠距離戀愛，男方休假開車來找她時，總不忘要求她付油錢，他會說「我都開車來找妳了，更何況妳也有坐我的車，負擔一些油錢不為過吧？」如果她不給，對方就會冷暴力對待，要不然就是直接叫她匯款，當然女網友會乖乖掏出1000塊錢，但心裡也不太平衡，「或許開車油錢比較貴吧，但我坐車北上的車錢也是錢啊！」

由於原po還要負擔房租、補習費用，而存款也確實剩不多，所以希望男友這陣子別吃太貴的東西，但對方總是不客氣地說，「妳每次都說沒錢，叫妳給錢就在那邊哭窮？那妳以後不要跟妳的好姊妹出去吃飯啊，這樣不就有錢跟我約會了嗎？」一席話讓女網友更傻眼了，她與姊妹吃飯，一餐頂多2、300塊錢，剩下的明明都是拿去和他約會。

▲原po最後決定放過自己。（圖／翻攝自mobile01）

女網友還說，「他偶爾來我租屋處，都要求開整天的冷氣，但那一度的電費就要5.5，這樣開2天我的心也在淌血了。講到電費時他就會說，妳來我家的時候不是也開冷氣給妳吹了嗎？怎麼那麼愛計較，但根本不一樣啊，我在他家1天只開個幾個小時，而且只有他在的時候才開，而在我宿舍時是24小時不中斷的給他開下去，不開他又會發脾氣說要走人。」

「我真的很愛計較嗎？這樣子的AA讓我壓力好大啊！」她不禁感嘆，而網友們看完則一面倒勸分，直言「這種男生...建議放生對妳比較好，感覺他已經吃定妳，這樣的AA是假公平」、「分手啊，現在不疼妳、不考慮妳的狀況，如果不小心結婚，妳就慘了」、「這種人也交得到女朋友？他鐵定外表不差吧」、「不是妳愛計較，是這個人不怎愛妳」。

事後，原po真的鼓起勇氣，想和對方好好溝通，沒想到卻換來各種酸言酸語，不過她最後想通了，果斷放生這段感情，「放過他等同於放過我自己，我會努力準備國考的，現在內心的壓力減少好多好多，覺得放下重擔了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！