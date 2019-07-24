全交通智慧中心啟用　黃偉哲：打造台南為高交通安全城市

▲全台第一個涵蓋交通各面向的全方位的「大台南智慧交通中心」，在市長黃偉哲主持下正式啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台第一個涵蓋交通各面向的全方位的「大台南智慧交通中心」，7月24日啟用，市長黃偉哲期許以智慧科技，提供民眾更優質、舒適、便利的交通運輸服務，打造高交通安全城市。

台南市長黃偉哲表示，「大台南智慧交通中心」共涵蓋智慧交通控制、智慧公共運輸、智慧停車管理、智慧運具共享、智慧雲端平台等五大系統，可以掌握台南市的交通行車狀況、公車動態及停車資訊，更涵蓋T-bike等各項運具監控，讓台南的交通更順暢，民眾用路更便利。

黃偉哲指出，有鑑於交通安全觀念必須向下扎根，尤其是兒童用路安全，所以特別在中心內設置交通教育展示區及兒童交通公園，透過光雕、VR虛擬實境、全息投影、騎乘體驗、公車大富翁等互動式體驗，讓交通教育更活潑有趣，並將台南市智慧便民之創新成果完整呈現。

黃偉哲期許將來打造台南市成低交通事故、高交通安全的城市，讓行人、用路人以及車輛的駕駛，不管是行駛在台南，或走在馬路上都有安全感，這點是未來努力的目標。

交通局代理局長熊萬銀表示，大台南智慧交通中心藉由舊市場建物再利用改造，轉變為兼具公務、教育與娛樂等內涵的多功能交通控制中心，系統功能建置斥資7600萬元，其中交通部補助1940萬元，在有限經費下打造全台第一個涵蓋交通各面向的全方位智慧交通中心。

代理局長熊萬銀指出，大台南智慧交通管理不僅納入交控、公車動態、彈性公車叫車服務、計程車共乘及叫車入口、停車格位資訊、T-Bike等，並結合跨機關物聯網加值服務，新建雲端平台整合交通資訊，即時掌握交通狀況調整路口號誌等，讓民眾更方便使用並獲得即時交通資訊。

代理局長熊萬銀強調，「大台南智慧交通中心」在推動過程就屢屢受到肯定，系統整合建置計畫於2018年榮獲交通部智慧運輸系統發展建設計畫評鑑優等，並獲得2019智慧城市創新應用獎；中心整建工程亦獲得2019國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎殊榮。

代理局長熊萬銀表示，大台南智慧交通中心除提供交通服務之外，交通教育展示中心及兒童交通公園即將在開學後開放學校團體預約參觀，歡迎民眾前來體驗。