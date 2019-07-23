騎士遭「急煞+惡意逼車」　駕駛還嗆他女友「找個開車的啦」

▲台中休旅車駕駛疑不滿機車騎士擋道，竟惡意逼車。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳玉／台中報導

台中1名男子騎車搭載女友，準備要返回南區南門路上的住家時，騎到中間車道上準備左轉，未料後方一輛休旅車疑似不滿被擋道，先跨越雙黃線超越騎士，再到前方緊急煞車，導致騎士反應不及撞上，騎士怒而要駕駛到警察局講，對方還嗆「我在教你行車安全」，隨後開車離去；對此，警方表示，該騎士已依規定檢舉駕駛惡意逼車、跨越雙黃線及不依規定超車，將依《道交條例》最高罰舉發。

該騎士在《Dcard》PO文「各位騎車要小心啊」，指出5日晚間8點多，從南門路往台中路方向行駛，因快到家了準備左轉，就騎到中間車道，然後就被後方一輛休旅車逼車；據行車紀錄器可見，駕駛先跨越雙黃線超越騎士後，在前方突然急煞，導致騎士不小心擦撞到車輛的右後方。

▲▼駕駛跨越雙黃線超車後急煞，還嗆騎士「我在教你行車安全」。（圖／翻攝自Youtube）

駕駛惡意逼車後先對騎士說「你就騎在路中間欸」、「你有行車紀錄器我也有，要不要拿出來看一下」，但騎士隨後說「要不要去警察局？」，駕駛馬上改口「去警察局幹嘛？我在教你行車安全」，隨後準備左轉離去前還對騎士女友說，「找個開車的啦、騎摩托車很危險」，讓騎士相當傻眼。

騎士指出，因擦撞沒有人員或財務損失，警方要他用線上系統檢舉對方違規行為；第三警分局正義所表示，該騎士檢舉惡意逼車、跨越雙黃線及不依規定超車，都已經受理成案，其中「行駛中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」此行為，用《道交條例》最高罰舉發，可處6000元至24000元罰鍰。