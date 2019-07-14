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華聞快遞／1375.38萬！北京軌道交通單日客流創歷史新高

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▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲第二屆「一帶一路」煤焦化工產業綠色發展研討會舉辦。（圖／翻攝自《中新網》）

《北京》：1375.38萬！北京軌道交通單日客流創歷史新高

北京軌道交通全路網日客運量12日創歷史新高，達1375.38萬人次。據北京市交通委相關負責人表示，「這是全路網今年首次刷新客流紀錄，同日全路網二維碼進站量也再次刷新紀錄，達233.34萬人次。」（北京青年報）

《江蘇》：「一帶一路」產業園區研究叢書南京發佈

「一帶一路」產業園區研究叢書13日在南京發行。編寫組歷時近2年，借助境外調研、境外高校資源分享等方式，梳理了「一帶一路」沿線92國的產業園區發展規劃情況。（新華社）

《安徽》：「芽莊—黃山」航線首航 「百架境外包機飛黃山」啟動

一架深藍色塗裝、印著金蓮花標誌的空客A321客機13日20點54分平穩降落在安徽黃山屯溪國際機場。越南航空執飛的「芽莊-黃山」直航包機航線正式開通，標誌著黃山市政府打造的「百架境外包機飛黃山」文化旅遊促進項目啟動。（中新社）

《山西》：第二屆「一帶一路」煤焦化工產業綠色發展研討會舉辦

第二屆「一帶一路」煤焦化工產業綠色發展研討會13日在山西呂梁孝義市舉辦。來自國內外政府部門、企業、行業協會代表及相關專家學者，以「高端驅動，綠色發展」為主題，共襄產業轉型發展盛舉。（中新網）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲廣少年航空航太模型錦標賽在北部灣大學舉行。（圖／翻攝自《中新網》）

《黑龍江》：哈爾濱至越南峴港航線正式開通

隨著越南越捷航空A320/321機型在越南當地時間13日04點25分許抵達峴港，標誌著哈爾濱至峴港航線正式開通。哈爾濱—峴港航線正式開通，為大陸東北旅客前往東南亞地區提供了更多的出行選擇，對促進兩地間經貿往來和旅遊業的發展將發揮積極作用。（中新網）

《廣西》：少年航空航太模型錦標賽在北部灣大學舉行

第三屆廣西青少年航空航太模型錦標賽在13日北部灣大學開幕，吸引近400名選手參加，旨在進一步挖掘、拓展青少年的科技創新能力，為培養航空科技人才、鼓勵青少年科技創作提供實踐平台。（中新網）

《浙江》：兩款可捲曲彎折的超薄柔性晶片在杭州發佈

2019第二屆柔性電子國際學術大會13日在浙江省杭州舉辦。柔性電子與智慧技術全球研究中心研發團隊發佈了兩款可任意捲曲彎折的超薄柔性晶片。兩款晶片厚度均小於25微米，約為一根頭髮絲的三分之一到二分之一。（新華社）

▼哈爾濱至越南峴港航線正式開通。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

ET快訊
17分鐘被攙扶出來…失聯女童爸「辨認遺體」崩潰　漁民：屍體全
高雄弒母案／女兒轉列「殺人共犯」　父親狂哭整晚：我不相信

關鍵字：交通,晶片,廣少年航空航太模型錦標賽,航線,第二屆「一帶一路」煤焦化工產業綠色發展研討

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