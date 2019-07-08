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監警聯合稽查　杜絕電動自行車改裝與違規亂象

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▲屏東縣警方將配合監理站加強取締電動自行車改裝等亂象。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方將配合監理站加強取締電動自行車改裝等亂象。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

電動自行車違規案件逐漸增加，威脅用路人交通安全，屏東縣警局將配合監理單位加強稽查勤務，強力取締違規電動自行車，確保交通安全。

縣警局說，電動自行車不須駕照就能隨意騎乘，成為外國遊客在國內旅遊移動景點之間的新興交通工具，甚至部分學生騎乘電動自行車上下學，但因對交通法規及駕駛操作均不熟悉，近幾年騎乘電動自行車肇事案件逐年攀升。

警方說，自行車包括腳踏自行車、電動輔助自行車及電動自行車，法規均列為「慢車」，惟電動自行車因免牌照、免駕照，交通事故人數逐年遞增，其中15至17歲青少年發生交通事故人數最多，其他還有駕駛違規、改裝、雙載及未戴安全帽等問題。

為了正視電動自行車駕駛資格等問題，立法院於2019年6月19日修正公布。有鑑於此，屏東縣警局交通隊將與屏東監理站於7、8月間聯合執行非法電動自行車稽查專案。

針對逆向行駛、未依規定讓車及違反號誌標誌管制等動態違規嚴格取締稽查，另交通部及道安會報等單位亦將組成稽查小組，除稽查銷售業者外，納入租賃業者，以強化源頭管理目標。

縣警局長葉明潭呼籲，電動自行車雖然便利且不須駕照，相對的也造成馬路的安全死角，為維護民眾行車安全，籲請車主遵守交通法則，確保交通平安。

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關鍵字：屏東,警察,監理站,電動自行車,交通

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