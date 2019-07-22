颱風天豪雨路倒傷農　泰武警消及時協助救援…按讚不斷

▲大雨路倒，民眾受傷，屏東縣內埔警分局員警、消防人員及時救援。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

日前屏東地區大豪雨，內埔警分局員警加強大武山區巡邏勤務，發現郭姓果農整理果園不慎受傷，通知消防隊載往就醫，不到半小時又接獲民濛報案，樹倒阻礙交通，又前往排除，主動為民服務精神，讓民眾感動。

▲▼警察、消防人員移除路樹。

所長鍾春明表示，鑒於當日雨勢不斷，為瞭解轄內山區道路交通狀況，利用雨勢較小時帶領同仁上山查看，中途發現郭姓男子坐在路旁的果園內，上前詢問原來是郭男在整理果園時因路面濕滑，一不注意摔倒並扭傷腳踝，走路疼痛難耐，因手機放在家中無法聯繫家人，只能暫時坐在地上休息，幸警方即時發現，並通知救護車前來協助，讓他很快脫困就醫。

不到半小時，泰武所又獲報，指泰武鄉佳平巷4公里處有樹木倒塌，由於該路為大武山的主要道路，且是山區兩部落對外的聯繫道路，派出所立即派員前往

排除並通知泰武消防分隊派員協助。

警方趕到先拉起封鎖線，指揮車輛小心通過該路段，並與消防人員將巨樹砍成好幾截，搬至一旁草地上排放，經過半小時處理，讓交通恢復暢通，路過民眾看見，紛紛豎起大拇指向警方、消防人員表示感謝。

內埔警分局表示，颱風期間豪雨成災容易造成山區土石鬆動、樹木掉落，籲請返家的民眾務必小心自身安全。