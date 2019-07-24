搭公車只投10元被抓包...屁孩惱羞譙：FXXK　YOU！司機狂K教訓他　結果出爐

▲屁孩上車只投10元，被抓包還怒罵三字經，司機氣得下車痛毆乘客。（圖／資料照）

記者楊佩琪、陳韻如／台北報導

新北市一輛三重客運藍26公車羅姓司機請男乘客補差額，沒想到竟遭到對方用英文辱罵髒話，一氣之下衝下車揮拳報打對方，過程全被路過的民眾拍下。司機事後遭台北地檢署依傷害罪起訴，但在審理期間，司機與乘客雙方達成和解，乘客也撤銷告訴，法院最後判決公訴不受理。

整起事件發生於2018年12月23日晚間10時許市府轉運站前，司機「聽聲辨錢」發現乘客投銅板的聲響不太對，質問「你投多少錢？」對方回答10元後，他馬上要求補足差額，想不到乘客因而惱羞成怒，不情願地再投5元後，下車朝司機辱罵三字經「X你娘」。

司機見自己在眾多乘客前被侮辱，當場暴怒，氣得下車理論；雙方在大街上爆發激烈口角，司機還出腳踹人、勒住乘客脖子連續出拳，過程全被路人拍下。

事發後，三重客運主動聯繫遭到毆打的乘客，並向他道歉及賠償醫藥費，而羅姓司機也遭到公司懲處，並且被台北地檢署依傷害罪起訴。然而，在法院審理期間，司機與乘客達成和解，乘客也具狀撤回告訴，法院最後則判決公訴不受理。

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