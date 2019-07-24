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拉小三溫泉會館爽啪...叫床聲穿破天際！被抓包　他裸奔喊：我們什麼都沒做

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▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲林男帶小三到溫泉會館偷情被抓包，竟嚇得裸體狂奔，事後還辯稱衛生紙是他自慰後用來擦拭的。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

記者陳韻如／台北報導

林姓人夫帶著沈姓小三到北投溫泉會館偷情，2人啪啪的叫床聲響徹雲霄。徵信業者緊急通知林妻及警方到場，但房門卻突然打開，林男被嚇的裸體狂奔，而業者隨後在房內撿到使用過的衛生紙，經送驗後，確定有2人的DNA，2人也被依通姦罪及相姦罪各判3個月及2個月徒刑，事後他們不服提上訴，但遭二審法官駁回。

判決書指出，林男1999年與妻子結婚孩育有2子，直到2017年中林妻察覺丈夫行為怪異，懷疑他外遇，於是委託徵信社跟監。未料，卻真的在同年7月16日下午抓包丈夫帶著沈姓小三前往北投一間溫泉會館。

事發當時，徵信社業者通知林妻及警方到場，隨後在門外觀察守候，隨後就聽見房內傳出嬉鬧跟叫床聲。此時，房門卻突然開啟，林男被嚇得當場裸著身子邊教邊跑出房外，業者見狀也緊追在後，請他回房穿衣服，在這同時，沈女則是正在準備穿內褲。業者隨即進到房內拍照蒐證，也在垃圾桶中找到使用過的衛生紙，經過送驗後也確定上頭有2人的DNA。

林妻事後氣得提告，但林男辯稱，因為自己婚姻關係不睦，所以心情不好才邀約沈女一同外出散心，臨時起意才到溫泉會館泡溫泉，但2人在房內僅各自輪流泡溫泉，並沒有發生關係，而衛生紙上的DNA是自己自慰拿衛生紙擦拭所留下。

林男還表示，當時徵信業者並沒有做任何隔離措施，就徒手拿走衛生紙，而任何碰過衛生紙的人都可能留下DNA，因此不能直接認定上頭DNA就是他的；沈女先是辯稱自己喝了檸檬汁後有用衛生紙擦嘴巴，但事後又改稱是吃水果，說法前後矛盾。

二審法官審理後，不採信2人說法，且衛生紙上被檢驗出的混合型DNA-STR型別，主要型別與沈女相符，而針對精液檢測的酸性磷酸酵素檢測呈弱陽性反應，法官認為林男所說的曾用衛生紙擦精液，符合證物跡證，因此認定2人未謹守分際，破壞林妻婚姻幸福，判定維持一審判決，駁回2人上訴。

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關鍵字：溫泉會館,小三,衛生紙,DNA

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