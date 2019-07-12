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嫌兒童吵！59歲男狂捅「鄰居全家」致3死1傷　她「渾身血」下樓求救

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▲▼福州男因樓上兒童太吵，拿刀殺鄰居一家。（圖／翻攝自《海峽都市報》）

▲福州男因樓上兒童太吵，拿刀殺鄰居一家。（圖／翻攝自《海峽都市報》）

大陸中心／綜合報導

福建省福州市10日晚上發生了一起「殘忍血案」！一位59歲男子嫌樓上鄰居家小孩太吵，認為影響到自己，竟然持刀狂捅鄰居全家致3死1傷。同棟樓住戶表示，慘案唯一倖存者當時「渾身是血」，頭上手臂都是傷，下樓喊「救命」，隨後被送往醫院救治，撿回一命。

血案發生在福州市晉安區站東路8號鐵一小區。知情者表示，兇手一個人住，「當時聽到很大聲的吵鬧聲，不久就聽到有女聲大喊救命！」福州警方公佈的案件通報顯示，「這起因鄰居糾紛引發的刑事案件發生於10日19時左右，犯罪嫌疑人林某（男，59歲）持刀將鄰居陳某（女，64歲）等三人捅傷致死，鄭某（女，38歲）受傷（無生命危險）。」

據《福建法制報》報導，據社區其他住戶表示，受害者住5樓，一共有5口人，包括一對夫妻、女兒、侄媳婦和一名約5歲的男孩，樓下住戶就是兇手，其中鄭姓丈夫因出門散步而逃過一劫，「當晚曾有別的鄰居見兇嫌拿著刀，渾身是血。」

還有知情者表示，「受害者和嫌疑人雙方是同事，鄰居多年，但早有不和；當晚是由於5樓鄭先生家中小孩吵鬧影響到樓下，引起對方不滿從而導致慘劇發生。」不過，以上說法均未得到警方證實。

目前，警方表示，已經逮捕兇手，正在進一步偵辦案件中。

▼警方通報。（圖／翻攝自微博）

▲▼福州男因樓上兒童太吵，拿刀殺鄰居一家。（圖／翻攝自《海峽都市報》）

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關鍵字：兇案,糾紛,鄰居,吵鬧,持刀,福州市晋安区站东路8号铁一小区

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