9個月嬰兒被水狂淋…嗆到咳嗽！　狠母邊笑錄影：吵我睡覺的下場

▲凱特琳拿水往小孩臉上淋。（圖／翻攝自推特／Top Style Today）

國際中心／綜合報導

美國一名33歲的媽媽凱特琳（Caitlin Alyse Hardy）日前在個人臉書上，上傳了一段驚悚影片，片中她將水淋在自己9個月大的女嬰臉上，還一邊發出笑聲，更在留言中寫下「這是讓我在睡覺時醒來而付出的代價」；這個影片在網路上被轉傳過後，引起警方注意，更因為其內容的行為涉及虐待行為，也讓她在幾天後遭到逮捕。

根據外媒報導，這起事件發生在南卡羅納萊州，凱特琳在1月底時，於自己的臉書頁面上傳了一部自己虐待女兒的影片，她因為晚上在睡覺時，被嬰兒的哭聲吵醒，竟然一氣之下拿著水瓶，就往小孩的側臉淋下去，行為十分可惡，而最令人不能接受的是，她一邊動作，還一邊發出笑聲。

這個影片公開之後，隨即在網路上被流傳，同時引起警方的注意，也讓凱特琳在幾天後被逮捕到案。當地警方表示，有相關人士在看到影片後，聯繫了警官辦公室，從影像中可以發現，就在凱特琳第二次往小孩臉上到水時，嬰兒被水嗆到而開始咳嗽，而且當下還有其他3名孩子在家中。

當地警長安東尼（Anthony Dennis）說，凱特琳的行為已經涉及虐待，使孩童遭受不必要的痛苦，這名媽媽將會被起訴，並且已經通知社會服務部對事件進行調查。據悉，目前凱特琳已經以1100英鎊（約4萬5千台幣）的罰款從監獄被釋放，不過仍被指控犯有虐待兒童罪。

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