　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

資訊董座「外遇離婚+事業受挫」上吊亡　正宮要小三賠600萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲辛妻指控小三害辛男外遇出軌後自殺。（示意圖與本案無關／翻攝pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

已婚的資訊公司辛姓老闆，與林姓女會計發生婚外情，2年內偷情200次，後來辛男懷疑林女涉嫌侵占公款，加上遭檢舉承接國防部標案涉弊，妻子又提出通姦告訴，辛男留懊悔遺書後上吊身亡，辛妻認為這都是林女害的，要求林女賠償她和6名子女共600萬元，但台北地院審理後，判林女僅需為侵害辛妻配偶權益賠償60萬元。

▲性愛,做愛,嘿咻,辦公室性愛,性,偷情。（圖／視覺中國）

▲林女和辛男2年內偷情次數約200次。（示意圖與本案無關／取自視覺中國）

辛妻提告指出，她2007年初和辛男登記結婚，夫妻倆一起經營宜誠資訊公司，但林姓女會計來工作後，明知辛男已婚，卻從2014年12月到2017年1月間，在林女家裡或雙北多處摩鐵發生約200次性關係，之後辛妻和辛男在2018年10月辦理離婚登記，同年12月，辛男在金門老家上吊身亡。

辛妻認為，林女惡意介入家庭，導致她和辛男所生4名子女，以及辛男和前一任妻子所生2名子女，6個孩子與父親天人永隔，最小的孩子不懂「爸爸為何不回家」，要求林女賠孩子們各20萬元到130萬元的家庭權益損害賠償，另外要賠償辛妻本人的配偶權益受損200萬元。

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲辛男輕生前，控告小三涉嫌業務侵占等官司。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

林女則稱，辛男在世的最後2年，提告指控她涉嫌侵占，雙方纏訟多時，不可能是她導致辛男自殺，反觀辛男和妻子離婚前1個月，才剛把公司董事長一職變更成辛妻名下，才是導致辛男感覺一無所有而自殺的原因。

法官則根據辛男所留遺書，認為辛男是因不甘遭人陷害及落入騙局，對妻小、家人表達歉意和懊悔，而過去相關的新聞報導都是在說辛男涉及國防部後備指揮部招標弊案、妨害家庭，以及辛男指控林女涉及業務侵占等事件，無證據顯示林女對孩子們的權益造成甚麼損害，因此僅判林女要為侵害辛妻的配偶權賠償60萬元。可上訴。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1925

【其他新聞】

牙痛不給掛號　病患嗆專拔智齒名醫「囂張，讓你上媒體！」

直播主遭殺害「租屋處變凶宅」　前男友行兇判賠房東70萬元

女兒離家出走投靠哥哥　父母登門找人遭控「無故侵入住宅」

ET快訊
開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年
大雨狂襲台北！東區SOGO淹成河　小巨蛋附近「巨浪狂掃」水淹
提早回家下秒遇恐怖暴雨　她「200M全身濕」狂滴水曝：藥袋全
國安局官員買645萬免稅菸！關務署：估將罰鍰460萬全數查扣

關鍵字：小三,通姦,董事長,夫妻經營,配偶權,家庭權

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年

宜蘭市中山路出現「天坑」！3米長2米寬民眾心驚

資訊董座「外遇離婚+事業受挫」上吊亡　正宮要小三賠600萬

影／短髮正妹嗆「內湖捷運站出口準備殺人」　網轟想紅警方看到了

屏東市酒吧酒客爆衝突　摔杯子砸桌椅！警快打部隊壓制

桃園婦體力不支深夜路倒　草叢「露一雙腿」嚇壞路人

免費傳授「法拍武林秘笈」　行政執行官和書記官授課

「你菸丟掉！」警公園制止12男女聚眾　遭PO網「警察打人」

臉書嗆「捷運站殺人」　正妹14小時被逮！落網前留言等警察很久了

BMW廟口對決現場曝！M4直撞甩尾M3　2車「爆炸式」噴飛千萬瞬成廢鐵

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

快訊／開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年

宜蘭市中山路出現「天坑」！3米長2米寬民眾心驚

資訊董座「外遇離婚+事業受挫」上吊亡　正宮要小三賠600萬

影／短髮正妹嗆「內湖捷運站出口準備殺人」　網轟想紅警方看到了

屏東市酒吧酒客爆衝突　摔杯子砸桌椅！警快打部隊壓制

桃園婦體力不支深夜路倒　草叢「露一雙腿」嚇壞路人

免費傳授「法拍武林秘笈」　行政執行官和書記官授課

「你菸丟掉！」警公園制止12男女聚眾　遭PO網「警察打人」

臉書嗆「捷運站殺人」　正妹14小時被逮！落網前留言等警察很久了

BMW廟口對決現場曝！M4直撞甩尾M3　2車「爆炸式」噴飛千萬瞬成廢鐵

大安區30分鐘飆99.5毫米！水淹到小腿、超商也進水　OL無奈：撐傘也沒用

「吳宗憲只是揪團代訂菜鳥」 內情人士：早就是行之有年的陋習

林佳龍身家逾3億　還清近4000萬房貸

徐小可翻開小孩暑假作業「這是考眼力嗎」　滿滿格子：真的很想幫忙寫

房價漲跌對「自住」沒差？　他點出「20坪血淋淋實例」：一定要殺

比王柏融還特殊　廖敏雄看好劉致榮可以挑戰日職

0723好星運開關│射手開好運，為金牛打打氣

阿隆索遭三振火爆折棒　全壘打大賽奪冠陷大低潮

南投國6橋聳雲天綠雕公園初步成型　最快年底前完成

社區深夜竄惡火！2女童屋內「活活燒死」成焦屍　49歲女「跳樓逃生」身亡

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

社會熱門新聞

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應..

LINE轉傳蔡送海地45億　辣..

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網..

影／酒駕女無視警察　「360°..

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜..

牧草粉碎機奪命！高大成：痛苦指..

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身..

BMW廟口對決　2車爆炸式騰空..

17歲妹掙扎喊不要！　副理強X..

林飛帆婚警部署？彰局長怒查外洩

重機台74線時速飆破250　網..

他被按喇叭回嗆髒話　下秒巧遇結..

即／康樂街疑墜樓意外　工人「頭..

自撞害死3富商友　2年後他癌逝

更多熱門

相關新聞

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家口愛

新北市三峽區一名越南籍范姓人妻，嫁來台灣後與丈夫時常因細故爭執，夫妻已經分房睡多時，今年4月多她涉嫌帶著同是從越南來的的阮姓男友人回家，就直接在房間內調情、口愛起來，沒想到房內早已被丈夫安裝了監視器，錄下整個偷情過程，人妻因此挨告通姦罪嫌，新北地檢署審理後將她起訴。

小三激戰已婚男同事　墮胎撇：前男友的

竹科主管5度外遇「妳喜歡和我OO」老婆崩潰

深信老公中風「不舉」！小三卻攜子嗆聲　元配崩潰

戀上21歲嫩妹「生3子」　人夫7年後崩潰...

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面