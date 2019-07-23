人夫偷情鄰居...正宮怒揭鹹濕對話：吃下面爽嗎？　她豪回「流好多好濕」！

▲黃男與鄰居偷情，事後還狂傳鹹濕對話，正宮發現氣炸提告。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

記者陳韻如／台南報導

台南一名黃姓人夫與同事人妻的戴姓女子發生婚外情，2人多次在外發生關係，結束後還繼續用LINE回味，對話內容極其肉麻噁心，男方甚至還提到，「中午有吃下面了，舒不舒服」，女方則回稱「很爽」、「流好多好濕」等。事後黃男妻子發現對話紀錄，2人姦情因此曝光，台南地院則依相姦罪判黃男6個月徒刑，得易科罰金18萬。

判決書指出，黃男與戴女多次在外發生關係，結束後還用LINE繼續回味偷情之事，但黃男始終否認犯行，還稱與戴女的對話僅是網路性愛聊天，現實中並沒有真的發生關係。

然而，法官勘驗2人對話紀錄，發現2015年1月15日下午2人對話提及「洗香香等你」、「要帶衛生紙」，事後戴女還傳訊「想每天跟你做愛」，而黃男則回應「我只要和你做愛」等語，因此認定2人此為第1次發生關係。

同年3月15日，2人相約汽車旅館，結束後，黃男傳訊，「跟沒感情的做，愛液不會流出來」，戴女回應「我們光隔空我就流出來了」，甚至還提到，「老公謝謝你剛剛餵飽我」、「流了好多好濕」、「第二次很強，沒射出來」，法官認定此為第2次發生關係；相隔半個月後，黃男再度傳訊，「中午有吃下面了。舒不舒服」，戴女則回，「很爽」、「從後面一定會高潮因為很深」等，此為第3次發生關係。

法官審理後認為，2人的對話內容明確提及相約的時間及地點，且對性行為過程描述詳細，認定2人不可能僅是「網路性愛聊天」，因此依3次相姦罪合併判黃男6個月徒刑，而戴女則因黃男妻子提告時間已逾告訴期間，法官判定公訴不受理。全案可上訴。

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