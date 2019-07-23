正妹喊「葛格我缺錢」...20歲男砸3萬買點數！警識破手法　他「春夢」破碎

▲20歲男遭網路援交詐騙，警耗費唇舌苦勸他。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、陳韻如／高雄報導

20歲洪姓男子透過交友軟體結識一名正妹，對方自稱缺錢花用，希望援交賺錢，洪男一聽精蟲衝腦，立刻就跟對方相約超商碰面。然而，女子卻要求洪男先購買3萬元遊戲點數表示誠意，她才會現身，超商店長察覺有異報警處理。警方到場後，發現洪男是遭到網路援交詐騙，耗盡了唇舌才讓他相信自己遭到詐騙，也順利結束了這場鬧劇。

高雄三民一分局十全所21日晚間8時40許接獲超商報案，稱洪男跑到超商，且一次就要購買3萬元的遊戲點數，應該是遭到詐騙，於是打電話報警。警方獲報後立刻趕抵現場關懷，但洪男一見警方到場，立刻面露為難不願多說，僅告知警方是玩手遊「傳說對決」需要買點數，而不是遭到詐騙。

洪男跟警方經過一番爭論後，才終於透漏他跟女子是透過LINE交友通訊軟體認識，而女子因為缺錢花用想要援交賺錢，2人於是相約見面，但對方要求洪男要先購買遊戲點數以示誠意，洪男也不疑有他前往超商買點數。

▲20歲男遭網路援交詐騙，警耗費唇舌苦勸他。（圖／記者洪正達翻攝）

警方聽聞洪男陳述後，當下就告知這是「網路援交詐騙」手法，就算他買了點數展現誠意，女子也絕對不會出現，還告訴他「她會出現最好，但就是不出現，連警察都抓不到人」。警方耗盡了一番唇舌，最後終於讓洪男相信自己遭到詐騙，才終於結束這場鬧劇。

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