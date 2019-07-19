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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／7公尺衛生紙上作畫　水滸108條好漢全數上陣

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記者魏有德／綜合報導

大陸瀋陽一名22歲年輕人韓旭因畫作被PO上直播平台「快手」而爆紅。他用4天的時間將《水滸傳》裡的108條好漢畫在長達7公尺的「衛生紙」上，引起網友關注，甚至有人願意花錢將他的作品買下。韓旭表示，由於衛生紙紙張又窄又小，紙質也較軟，畫起來難度非常大，每畫一個人物就要花好長時間。

▲韓旭用4天時間在7公尺長的衛生紙上畫出水許傳108條好漢。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲韓旭用4天時間在7公尺長的衛生紙上畫出水許傳108條好漢。（圖／翻攝澎湃新聞）

韓旭的這幅《水滸傳》人物作品，共花費他三天三夜的時間，直至第4日才完成。影片特寫中顯示，這些在衛生紙上的梁山好漢穿戴整齊，手持各式兵器，雖不能稱為世紀大作，卻勝在獨一無二，不少網友稱要花錢買下，韓旭則笑稱，「沒捨得賣。」

▲水滸傳人物「病尉遲」孫立。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲水滸傳人物「病尉遲」孫立。（圖／翻攝澎湃新聞）

韓旭透露，梁山好漢中最欣賞的是「入雲龍」公孫勝，他表示，因為公孫勝文武雙全，書上也記載公孫勝會法術，當宋江在東征西討時，遇到很多難以破解的陣法都是請公孫勝來破解的。

▲不少網友私訊韓旭，希望買下水滸傳衛生紙。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲不少網友私訊韓旭，希望買下水滸傳衛生紙。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，韓旭並不是在衛生紙上作畫第一個出名的人。來自福建德化的鄭玉取2015年時曾以《印象泉州》走紅，他在衛生紙上畫出泉州的鐘樓、東西塔、清淨寺、西湖等美景，還因此受到各大媒體爭相邀訪，成為網路紅人。

▲鄭玉取創作的《印象泉州》。（圖／翻攝泉州網）

▲鄭玉取創作的《印象泉州》。（圖／翻攝泉州網）

鄭玉取2018年時為響應動物保護，在衛生紙捲上畫出了虎、豹、鷹、鹿等保育類動物，希望透過這方式，呼籲人們重視保護度物的重要性。鄭玉取表示，用衛生紙作畫比較艱難，不像速寫紙，畫錯可以修改，必須一氣呵成，而且衛生紙比較柔軟，很容易破，要細心、耐心才可以畫好。
 

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關鍵字：水滸傳,衛生紙,,特派現場,瀋陽,泉州

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