勇消小隊長詹能傑殉職！胞弟也是打火弟兄　聞噩耗急請假趕回家

▲殉職小隊長詹能傑的胞弟詹庭豪，也擔任消防10多年，目前在桃園蘆竹分隊服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三進火場救人，卻不幸殉職，事實上胞弟詹庭豪也是英勇的消防弟兄，與哥哥分屬不同縣市工作。桃園市消防局表示，今天詹員已請假回基隆處理家中事務。

桃園市消防局指出，殉職消防弟兄詹能傑其胞弟詹庭豪於2011年至基隆市消防局服務，十餘年來都在百福消防分隊服務，2025年調至桃園市消防局，目前於蘆竹消防分隊服務，詹員今天已經請假回基隆處理家中事務。

▲詹能傑將面罩讓給受困民眾使用，不幸殉職身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧救援經過，林婦逃出火場後，哭喊「女兒還在裡面」，詹能傑隨即進入火場嘗試營救，但前面兩次都搜救未果，出來時滿身大汗，邊休息邊跟隊友講述內部構造，更特別提醒「門後雜物多」、「衣服堆得像山」，一定要小心安全。

凌晨1時許，詹能傑更換新氣瓶第三次進入火場，總算找到羅女，但羅女被雜物卡住、呼吸困難，為了爭取時間，他當下決定把面罩摘下，替對方戴上，但隨著濃煙、火勢加劇，他因吸入過量濃煙被嗆昏失聯。隊友再度進入搜索，在臥室內找到雙雙倒臥在地的2人，緊急將2人先後救出送醫，搶救後皆仍不幸身亡。