才託付1周...男嬰遭「倒頭栽」猛搖！狠撞硬物腦部重創亡　惡保母判7年半

▲男嬰保母不堪吵鬧，竟將他倒頭栽大力猛搖，導致他頭部重創送醫不治，法官審理後將保母判刑7年半。（資料照／記者陳豐德攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名年僅7個月大的男嬰，因印尼籍父母工作無暇照料，2018年12月2日轉交給同鄉的非法保母阿蒂（化名）照料，不料短短一個星期，男嬰就被阿蒂以「倒頭栽」方式狂搖致使頭部撞擊硬物，造成顱內出血送醫不治。新北地院審理後，將男嬰保母阿蒂依傷害兒童身體因而致兒童於死罪，判刑7年6個月徒刑。

男嬰的父母皆為印尼籍移工，且母親還是逃逸外勞，2人同住在新北市土城區中央路；母親產下男嬰後因工作關係無暇照料，於是便在同鄉的群組中詢問「有誰會帶小孩？」當時阿蒂見狀後表示願意擔任保母，雙方並談妥以每月1萬4000元新台幣的價格托嬰。

未料，男嬰才交付由保母照料短短僅1周的時間，阿蒂就於同月9日清晨突然來電，稱男嬰身體出現異狀，要父母盡速前往察看；2人趕到阿蒂住處後，發現孩子陷入昏迷，怎麼也喚不醒，急忙搭著計程車將男嬰送往萬芳醫院，但經過30小時的搶救，男嬰仍因傷重宣告不治。

法官調查，男嬰送醫後被發現身上多處瘀血，懷疑阿蒂涉有虐嬰重嫌，且其友人也供稱曾目睹她因不堪吵鬧，憤而以「倒頭栽」方式抓起男嬰猛力搖晃，過程中頭部還撞上硬物，明顯有施虐情事，而阿蒂在庭上也坦承犯行，法官最後則依傷害兒童身體因而致兒童於死罪，判阿蒂7年6個月徒刑，且執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。

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