小三「搞辦公室偷情」激戰已婚男同事！墮胎撇：前男友的種　櫃姐人妻打臉

▲花花辯稱，孩子是前男友的。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／高雄報導

已婚男子「阿傑」（化名）和同事「花花」（化名）發展出婚外情，花花甚至因此懷孕，但兩人第一時間就去做了流產，而在元配一狀告上法院後，花花還辯稱孩子是前男友的，只是拜託阿傑幫忙在同意書簽名，不過元配當庭拿出LINE證據，狠狠打臉她的說詞。

阿傑和花花是同事關係，但兩人卻從單純的同事情，發展成罪惡的婚外情，還多次背著阿傑的櫃姐元配亂來，花花甚至還因此懷孕，而元配知曉後，氣得要阿傑趕快把事情處理好，卻沒想到兩人竟到診所流產，而花花事後還不斷狡辯，孩子不是阿傑的，是自己跟前男友在一起時懷上的，但因為她被前男友拋棄，所以才會拜託阿傑幫忙簽名。

雖然兩人在庭上矢口否認，但法官勘驗阿傑與花花媽媽的對話紀錄後發現，花母曾傳訊給對方，要他做出明確決定，還聲稱他的決定會牽動她女兒的人生。另外，法官同時也勘驗，元配、阿傑媽媽、阿傑等人的對話後，認定上述證詞足以證明阿傑、花花通姦，因此判兩人應賠償元配25萬元。

阿傑、花花不服判決，執意上訴，但高雄地院認為，既然花母一開始就知道女兒懷孕，為何花花卻還是找阿傑陪同去墮胎。此外，花母也曾告訴過阿傑，要不要保住胎兒，應該是他要做的決定。對此，合議庭認為，兩人的行為已經嚴重傷害到元配，因此認為連帶賠償25萬元並無不妥，駁回兩人的上訴，全案確定。

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