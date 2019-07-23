「金錢豹酒女」撞死烘焙師！民事二審明宣判　死者家屬：只盼她重新做人

▲台中金錢豹女酒駕撞死烘焙師，民事二審將於24日宣判。（資料照／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

記者陳韻如／綜合報導

台中金錢豹酒店小姐顏子娠酒駕闖紅燈又無照拉K撞死烘焙師陳育邦，事後還和友人將車子推進暗巷內，企圖掩飾犯行。此案民事二審24日將宣判，對此，死者家屬透過臉抒發文表示，無論結果如何，都不會再上訴，「明日的判決就是一個數字，我們只需要她重新做人，而至於療傷，「那是家屬的人生課題」。

事故發生在2017年11月14日凌晨，顏女吸毒後到金錢豹酒店上班，喝完威士忌酒後開車載2個朋友，途中撞死騎車的陳育邦，她擔心早有多次酒駕紀錄被吊銷駕照、坐牢，因此3人肇逃，結果車子卻壞掉，而在被警方追到後，還換位子謊稱駕駛另有其人，由2名友人推車企圖滅證。對此，全案經過2次上訴以後，合併執刑9年6月定讞，目前已發監執行。

事後，陳育邦家屬決定結束營業他生前所開設的「雅妃烘焙坊」，但仍保留臉書粉絲團。對於，民事二審宣判將在24日宣判，陳育邦的姊姊23日凌晨透過粉絲專業「Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊」發文寫道，「自2017年11月14日帥主廚離開至今已一年多，火速跑完了刑事民事各兩個審級，應該也不會再上訴（再上訴我也不跟她玩了），終於可以塵埃落定。」

陳育邦姊姊還說，在訴訟過程中得到許多人的幫助，「我真心覺得我把我們家上輩子燒的好香的陰德都用到沒庫存了」，但不管宣判結果如何，日子一樣要過，對於判決，「就是一個數字，不管她還不還得出來，我們都不想逼死加害者，我們只需要她重新做人」，但對於失去家人的痛，以及療傷的過程，「那是我們受害家屬的人生功課」。

陳育邦姊姊堅強的言語，讓不少網友深感不捨，紛紛留言「辛苦了！漫長的過程是艱熬，當事人才能體會！」、「希望肇事者真的能徹底反省重新做人，療傷需要時間，辛苦了」、「拍拍～是的，日子真的還是要走，時間是療傷最好的方式。 加油～」。

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