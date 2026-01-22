認與人夫有身體交換關係　年輕妹一句「當小三很幸福」成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿豪（化名）和年輕女子小花（化名）發生婚外情，她直到2024年10月才意外發現兩人的曖昧訊息，沒想到兩人被抓包之後仍繼續保持聯繫，小花還在2025年4月向她道歉，讓她無法接受，憤而決定對小花提告求償20萬元。嘉義地院嘉義簡易庭法官審理之後，判小花應賠償人妻8萬元較為適當。

▲小花被指控與已婚人夫阿豪交往。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿豪婚後作息與行為逐漸反常，疑似與其他異性保持過於親密的聯繫，她直到2024年10月才在手機中發現阿豪和小花的曖昧對話紀錄，包含「是我把妳對我的愛丟掉了，很愛妳，對不起」等等。

人妻表示，阿豪和小花長期維持不正當男女情誼及互動關係，假設小花一開始不知情，但她在2024年10月就已經明確告知小花「阿豪已婚」的身分，兩人卻仍持續私下聯繫，直到2025年4月被她發現，小花才向她坦承並道歉，憤而決定對小花提告求償20萬元。

小花則辯稱，剛認識阿豪時，她只知道對方有一個交往很多年的女友，後來得知阿豪已婚，就立刻分手並斷絕聯繫，她承認在2024年6月至10月間曾與阿豪交往，期間有牽手、擁抱之類的行為，「這也是身體交換關係」；至於後來還有聯繫，是因為阿豪要還她錢。

不過，嘉義地院嘉義簡易庭法官檢視人妻、阿豪、小花等人的對話紀錄，發現在2024年10月間小花曾PO出一張截圖，內容是她傳訊息給人妻說，「不好意思打擾了，妳老公在10月31日之前要還我10萬」，可見她在2024年10月間就已經知道阿豪的已婚身分。

此外，小花在2024年11月時曾與人妻對話，當時她提到「當小三很幸福」等話；2025年4月雙方親友相約談判時，親友提議「兩個現在當面講，以後互不交集，斷乾淨」，小花也表示同意。法官認為，由此可知，小花在2025年4月之前仍與阿豪有較親密的往來。

法官表示，雖然人妻沒有提出任何親密照片等具體的證據證明，但從雙方對話前後文看來，小花已向人妻承認「當小三很幸福」、「有身體交換」，甚至當庭自陳「牽手、擁抱也是身體交換」，顯然她與阿豪之間曾有情侶般的親密舉止及往來，確實侵害到人妻的配偶權，最終判她應賠償人妻8萬元，全案仍可上訴。