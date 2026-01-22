　
社會 社會焦點 保障人權

認與人夫有身體交換關係　年輕妹一句「當小三很幸福」成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿豪（化名）和年輕女子小花（化名）發生婚外情，她直到2024年10月才意外發現兩人的曖昧訊息，沒想到兩人被抓包之後仍繼續保持聯繫，小花還在2025年4月向她道歉，讓她無法接受，憤而決定對小花提告求償20萬元。嘉義地院嘉義簡易庭法官審理之後，判小花應賠償人妻8萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲小花被指控與已婚人夫阿豪交往。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿豪婚後作息與行為逐漸反常，疑似與其他異性保持過於親密的聯繫，她直到2024年10月才在手機中發現阿豪和小花的曖昧對話紀錄，包含「是我把妳對我的愛丟掉了，很愛妳，對不起」等等。

人妻表示，阿豪和小花長期維持不正當男女情誼及互動關係，假設小花一開始不知情，但她在2024年10月就已經明確告知小花「阿豪已婚」的身分，兩人卻仍持續私下聯繫，直到2025年4月被她發現，小花才向她坦承並道歉，憤而決定對小花提告求償20萬元。

小花則辯稱，剛認識阿豪時，她只知道對方有一個交往很多年的女友，後來得知阿豪已婚，就立刻分手並斷絕聯繫，她承認在2024年6月至10月間曾與阿豪交往，期間有牽手、擁抱之類的行為，「這也是身體交換關係」；至於後來還有聯繫，是因為阿豪要還她錢。

不過，嘉義地院嘉義簡易庭法官檢視人妻、阿豪、小花等人的對話紀錄，發現在2024年10月間小花曾PO出一張截圖，內容是她傳訊息給人妻說，「不好意思打擾了，妳老公在10月31日之前要還我10萬」，可見她在2024年10月間就已經知道阿豪的已婚身分。

此外，小花在2024年11月時曾與人妻對話，當時她提到「當小三很幸福」等話；2025年4月雙方親友相約談判時，親友提議「兩個現在當面講，以後互不交集，斷乾淨」，小花也表示同意。法官認為，由此可知，小花在2025年4月之前仍與阿豪有較親密的往來。

法官表示，雖然人妻沒有提出任何親密照片等具體的證據證明，但從雙方對話前後文看來，小花已向人妻承認「當小三很幸福」、「有身體交換」，甚至當庭自陳「牽手、擁抱也是身體交換」，顯然她與阿豪之間曾有情侶般的親密舉止及往來，確實侵害到人妻的配偶權，最終判她應賠償人妻8萬元，全案仍可上訴。

01/20 全台詐欺最新數據

快訊／仙人掌桿菌奶粉銷台！　食藥署：新安琪兒1批號下架
寶雅正妹店員被問翻！　IG曝光「其實不是員工」
台股新二哥！大廠觸漲停　市值首超車鴻海
還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10
日媒示警「台灣恐再爆冷門！」　讓侍Japan翻船
國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲速審總
谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10bar

台積電供應商捐贈新竹警局巡邏車　挹注基層警安全值勤

強烈冷氣團發威急凍　高雄24hrs內10人無呼吸心跳送醫

寒流來襲！台南4人無呼吸心跳送醫　全是65歲以上長者

約高中妹打「回憶砲」　渣男情史意外曝光...惱羞暴力硬上判囚

台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被打死棄屍　養雞場老闆判13年定讞

抓包妻外遇　夫拍到「1部位」反挨告

抓包妻外遇　夫拍到「1部位」反挨告

一名人夫2023年1月某日深夜無聊開車外出閒晃，沒想到撞見妻子小芸（化名）與鄰居阿茂（化名）在路邊車上幽會，氣得立刻拿出手機錄影蒐證，影片中有拍到阿茂的下體，結果事後他竟挨告無故竊錄。嘉義地院法官法官日前審理之後，認為人夫並非無故竊錄，最終裁定他無罪。

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

他被騙1元堅持提告　人頭戶下場曝光

他被騙1元堅持提告　人頭戶下場曝光

入伍不到1個月翻牆落跑　新兵下場慘了

入伍不到1個月翻牆落跑　新兵下場慘了

剛成年就當車手　他下場要關1年3個月

剛成年就當車手　他下場要關1年3個月

嘉義地院

