影／吳宗憲一張卡刷645萬買私菸　許毓仁：洗防辦應介入調查

記者袁茵／台北報導

國安局「吳宗憲」走私香菸風波延燒第5天，國民黨立院黨團26日召開「1萬條菸的秘密！華航報告遮遮掩掩，綠營權貴見不得光」記者會，立委許毓仁質疑，金管會說該人員使用「預繳」方式，將645萬匯到個人帳戶，但這種可疑資金往來，玉山銀行怎麼沒有回報給金管會？呼籲法務部洗防辦應主動介入調查。





▲國民黨立院黨團「1萬條菸的秘密！華航報告遮遮掩掩，綠營權貴見不得光」記者會。（圖／翻攝自國民黨立法院黨團影片）

許毓仁表示，華航25日下午為私菸事件開記者會，「我們看到完完全全的卸責！」從總統蔡英文上任以來，走私菸隨著出訪次數，3年多來高達2萬5000多條，若單一用市場價格，不法得利差價可能上看1500萬元；華膳空廚董事長葉菊蘭25日還說任務圓滿達成，這是愚弄全民且非常荒唐說法。

許毓仁呼應國民黨團總召曾銘宗的想法，認為這是整個總統府走私的行為，也是事前就預謀好的，因為買任何免稅商品都需要出示護照，但這次買這麼多條菸，是完全透過內部預謀，避開金流跟物流的查緝，是非常非常誇張的事情。

許毓仁說，金管會說該國安局人員是用「預繳」的方式，先把645萬匯到帳戶裡面，但「請問這種可疑資金的往來，玉山銀行怎麼沒有回報金管會？金管會怎麼會不知道？」這麼大的金流往來。

他呼籲行政院洗錢防制辦公室對可疑資金往來，應主動介入調查，「各級單位只要火燒到哪裡去，就馬上卸責，我們認為小英總統你應該要對全民道歉，不要再進行切割，不要由華航出來開記者會，然後草草了事！」這件事情絕對不只到華航這裡，會繼續追查下去。