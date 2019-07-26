私菸團購名單全找出了！華航董座鞠躬道歉　承諾：不再開放OO交易

記者柯振中／綜合報導

國安局私菸案爆發後，檢調在吳宗憲、張恒嘉的宿舍取得「全部團購名單」，華航董事長謝世謙25日在記者會上鞠躬道歉，承認「從以前到現在都這樣做」，華航不會逃避行政、刑事責任，未來也不會再開放機邊交易、預購。對此，總統蔡英文下令，所有相關單位配合司法機關辦理。

依據最新消息，檢方已取得吳、張2人所留存的「過去團購名單筆記本」與相關電磁紀錄。吳宗憲指出，每次開放團購除了登記團主外，參與人員的姓名都會詳加記載。

▲謝世謙為了私菸案鞠躬道歉。（圖／記者湯興漢攝）



謝世謙25日在記者會上表示，有關這次隨行人員購買免稅菸品，或其他免稅品的事件，造成社會紛擾，華航深表歉意。他指出，華航歷來配合國家專案需求，20年來已承辦多次，每次都秉持認真態度，圓滿完成任務。

▼謝世謙說，華航已承辦多次國家專案。（圖／記者李毓康攝）



對於這次的私菸事件，謝世謙說明，基本上所有交易都在飛機上完成，屬於「境外交易」的範疇，外界傳出的「國內完成5筆價值高達數百萬的交易」非為事實。他提到，事件爆發後，華航公司並沒有「不處理」，接下來會將所有事情釐清，做出總結報告。

此外，謝世謙承諾，未來華航不會再開放機邊交易、不開放預購，保證類似案件往後不會再發生。對此，總統蔡英文指稱，自己難以忍受這項長期累積的陋習，下令所有單位配合司法機關辦理，要求準國安局長邱國正就此事進行檢討，一周內提交報告。

依據早前消息，蔡英文下令「相關單位配合司法調查」後，檢調單位已會同總統府政風人員，對特勤人員的勤務宿舍進行偵辦行動。不過，受關注的資深副總羅雅美、空品部副總邱彰信則沒有到場，令外界不禁懷疑，是否有包庇之嫌。

▼蔡英文下令，邱國正要對此事進行檢討，一周內提交報告。（合成圖／記者陳崑福、陶本和攝）



對於華航給出「菸品的訂購、貯存、上櫃，都是一般承辦人員做的，與華航高層無關」的答案，時代力量立委黃國昌25日在臉書砲轟，「華航高層真是了不起，負責！」黃國昌批評，謝世謙仍在迴避關鍵問題，除了9200條私菸外，還有另外2批貨至今仍找不到，「這不是共犯甚麼是共犯？」

檢調單位偵查後，對剛到任的華航空中商品用品供應營銷處組長黃川禎約談，黃川禎坦承，是接受長官指示進行作業，自己沒有權限准許銷售如此龐大數量的免稅菸給隨行人員。經過複訊，黃被依涉圖利罪，由檢方諭令20萬元交保離去。

檢方約談黃川禎，得知訂購流程，並已掌握源頭及金流，由於全案不論是國安局團購名單或華航協助免稅品人員，有如一串粽，檢調近日持續展開大規模約談行動。

▼華航空品處小組長黃川禎經過偵訊，檢察官諭令20萬元交保。（圖／記者陳以昇攝）

