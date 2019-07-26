快訊／涉貪污重罪！國民黨團向監察院舉發總統府等5單位

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，全案已進入司法程序。國民黨立法院黨團總召曾銘宗26日表示，該事件不可能由一位低階軍官承擔所有責任，疑有總統府、國安會、國安局、外交部或交通部高層官員涉案，建請監察院主動介入調查政府行政部門有無監督疏失、貪污或瀆職之情事，以杜絕類似敗壞官箴事件再度發生。

▲國民黨團赴監察院舉發私菸案。（圖／記者徐政璿攝）

曾銘宗表示，該案恐涉及「公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品」罪，屬於貪污治罪條例第4條的重罪，最重可處無期徒期或10年以上徒刑，得併科一億元以下罰金；相關嫌犯另涉犯「菸酒管理法」等罪，違反該法條第6及45條，未依本法取得許可執照而輸入之菸酒，可處3年以下徒刑，得併科新臺幣20萬元以上、1千萬元以下罰金。

▲▼國民黨團至監察院要求調查私菸事件。（圖／記者范綱儀攝）

曾銘宗說，吳宗憲利用總統出訪走私逃稅一案，除了罰款之外，其行為恐涉及「貪污治罪條例」第4條、刑法第131條「公務員圖利罪」，以及「懲治走私條例」第10條「包庇走私罪」。

曾銘宗指出，該案恐涉及「貪污治罪條例」第4條中，對於違背職務之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益的公務員，可以處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

曾銘宗說明，該案恐涉及「刑法」第131條，公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而涉及不法利益，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

▼國民黨團召開「華航報告遮遮掩掩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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