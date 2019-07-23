特勤爆私菸案　黃國昌：原本沒計畫那麼快收網

▲吳宗憲涉走私香菸遭聲押。（圖／記者趙永博攝）

記者黃巈禾／台北報導

國安局少校吳宗憲、軍官張恒嘉被控涉嫌透過華航高層，利用總統蔡英文出訪的國賓特殊通道，走私高達9800條免稅香菸，遭台北地檢署以違反《貪汙治罪條例》、《菸酒管理法》等罪聲請羈押。不過，爆料此事的時代力量立委黃國昌23日晚間接受電視專訪時則說，這案子原本沒那麼快收網，還要看貨被載到哪裡，但最後在查哨口就抓人，提前收網，他也只能尊重調查局的偵辦。

黃國昌22日召開記者會爆料，隸屬於總統府侍衛室的國安局少校吳宗憲，涉嫌利用總統出訪的勤務，由華航高層代為購買9800條的「七星」等知名香菸，總金額高達645萬，分成5筆訂單刷卡，刷出最高單筆最高200多萬的金額。

▲吳宗憲涉走私香菸遭聲押。（圖／記者劉昌松攝）

法務部調查局接獲線報後，交由新北市調查處接手偵辦，果真在華膳空廚免稅品倉庫中，找到這批貨物，待蔡英文出訪回國後，至桃園機場埋伏，攔下總統車隊，將吳宗憲等人帶回偵訊。

不過，黃國昌接受《華視》專訪時則表示，「其實這個貨就放在這裡面，這個是華航的華膳空廚的倉庫，那它這邊有一個大門，是他們一般進出口的哨門，那一開始的計畫，本來是希望說過查哨口的時候，不要收網、跟著車走，因為你貨載到什麼地方去，這件事情很重要，但是我不知道他們後來，為什麼突然改變計畫，在查哨口的時候就收網。」

黃國昌指出，這次涉案的國安局人員，除了吳宗憲，還有張恒嘉，是跟吳宗憲同時間進國安局，但張恒嘉到總統府侍衛室的時間較早，總統蔡英文第2次出訪時，張恒嘉就有去，也有買菸，具體數量他沒掌握，「他不是第一次做，這次吳宗憲做，張恒嘉一定有參與」。

▲國安局軍官張恒嘉也被收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

新北市調查處將吳宗憲等人帶回偵訊，其中8名相關涉案國安局人員，被檢方以25至50萬交保候傳，吳宗憲及張恒嘉則被以涉犯《貪汙治罪條例》第4條第1項第4款「以公用運輸工具裝載漏稅物品罪」、第6條第1項第5款「之非主管或監督事務圖利罪」，以及《稅捐稽徵法》第41條逃漏稅捐罪、第43條「幫助逃漏稅捐罪」、《菸酒管理條例》第45條第2項「輸入私菸罪」等，聲請羈押禁見。

據了解，對於被控罪名，吳宗憲、張恒嘉2人承認負責訂購菸品，並透過工務車載運，使得以不須經過海關查驗，且「行之有年」未被發現，至少可向上追溯到2011年便已開始，由於「訂單」年年增加，至此次曝光私菸竟高達9800多條。

法官認為，全案有部分訂購清冊未經扣案，檢察官須持續清查相關買受人，比對相關證詞釐清訂購過程、車輛調度方式，與地勤人員間的配合等細節；另外，菸品的聯繫窗口也有待傳喚到案，恐怕還有共犯未浮上檯面，有串供滅證之虞，將吳宗憲、張恒嘉2人收押禁見。

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