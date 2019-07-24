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堅持匯款「非洲石油公司」救急　「警示戶」讓她瞬間清醒

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▲匯款「非洲石油公司」救急　帳戶顯示三個字讓她瞬間清醒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲婦人堅信友人的公司急需用錢，趕著要匯款過去。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

跨國詐騙層出不窮，一名婦人在網路認識自稱「非洲海上石油公司」員工，因急需用錢，請她匯款幫忙。由於該手法與過往詐騙手段如出一轍，員警更發現該帳戶根本就已列為警示戶，婦人最終才相信自己遇到詐騙。竹北分局呼籲，民眾接到疑似詐騙電話，應冷靜查證，並利用「1聽2掛3查證」原則查證事實，千萬不要輕信詐騙集團的話術，如有詐騙相關疑問，也可撥打165反詐騙專線，24小時都有專人解答。

竹北分局三民派出所7月17日下午接獲報案，一名婦人疑似遭到詐騙鎖定，於台灣銀行竹北分行正準備兌換歐元匯款。派出所立即派出警員前往了解，原來，婦人在line結識一名自稱任職於「非洲海上石油公司」的員工，這名網友向婦人表示，公司因為鑽油工具損壞，需要籌措約4萬5千歐元(約新台幣157萬元)的維修費，現在只差5千歐元(約17萬5千元)就可以湊齊，向婦人要求「幫忙」一下。

▲匯款「非洲石油公司」救急　帳戶顯示三個字讓她瞬間清醒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲銀行行員發現，收款帳戶已經顯示為警示戶。（圖／記者陳凱力翻攝）

員警發現，這確實是詐騙集團慣用手法之一，擔心婦人上當受騙，急忙勸告她，「詐騙集團使用假身分取得被害人信任後，便會藉故要求被害人匯款，一旦婦人匯款了，款項就會到海外人頭帳戶，到時後悔就來不及」，但婦人仍堅信友人急需她的協助。此時，警方再發現，「要匯款帳戶都已被列為警示帳戶」，婦人仍半信半疑，未能從詐騙集團的詐術脫身，員警繼續分析給，「既然這是跨國公司，應該會有會計單位負責管帳，不可能整個公司都在海上吧」，婦人最後終於被員警打動，相信自己確實遇到詐騙，隨後也感謝警方的協助，幫自己保住了一筆錢。

竹北分局呼籲，民眾接到疑似詐騙電話，應冷靜查證，並利用「1聽2掛3查證」原則查證事實，千萬不要輕信詐騙集團的話術，以免荷包大失血。如有詐騙相關疑問，可撥打165反詐騙專線，24小時都有專人解答。

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關鍵字：詐騙,新竹縣警局,台灣銀行,匯款

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