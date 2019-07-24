嬤抱25萬現金急奔銀行救人　收款人「孫女友人」露陷

▲陳阿嬤抱著現金要匯款給孫女，收款人竟是孫女的朋友。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名80歲的陳阿嬤被詐騙集團以「英國孫女急用錢」的手法誆騙她匯款，陳阿嬤帶著25萬現金到銀行準備匯款，卻遭到眼尖的銀行發現收款人竟是「孫女的友人」，由於阿嬤無法做出合理解釋，行員因此通知警方到場，經警方了解也確認阿嬤遭到詐騙。保七總隊特別呼籲，詐騙集團會假冒或盜用個資來進行詐騙，民眾一定要多方查證，以免受騙上當。

詐騙集團假盜用「在英國念書孫女的Line」，以「急用錢」為理由向新竹陳阿嬤借新臺幣25萬，阿嬤愛孫心切未經求證，便信以為真，於2019年7月9日15時許便拿著25萬的現金趕至台銀新竹分行，準備匯款給詐騙集團。

細心機警的台銀行員詹小姐發現，這個匯款帳戶是「孫女台灣朋友的帳戶」而非「孫女的帳戶」，不符合常理，面對行員的關心詢問，阿嬤也說不出個所以然來。行員見狀，隨即通報派駐台銀的保七員警陳偉、張藝騰、蕭正功前來關心瞭解。

▲保七員警與行員查證後，發現孫女根本沒有借錢，阿嬤才驚覺遇到詐騙集團。



阿嬤一直相信這個Line的訊息是真的，堅持要匯款，而後在保七員警與行員詹小姐及襄理陳小姐不斷細心查證關心勸阻後，發現孫女根本沒有向他們借錢，阿嬤才驚覺遇到詐騙集團，十分感謝保七員警與台銀人員的協助幫忙。

保七總隊特別呼籲，詐騙集團會假冒或盜用個資來進行詐騙，民眾不論接到任何親朋好友以Line或電話借錢，一定要多方慎重的向借款本人親自查證，千萬別僅以一個Line訊息或電話通話便將錢匯出去，以免受騙上當。

▲詐騙集團假盜用「在英國念書孫女的Line」，以「急用錢」為理由向新竹陳阿嬤借新臺幣25萬。