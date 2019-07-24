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超消暑！LINE 酷券「1點吃冰」　大方送10萬份冰淇淋

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▲超消暑！LINE 酷券「1點吃冰」，大方送10萬份冰淇淋。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲超商門口大排長龍，到底是在排什麼呢？原來是LINE酷券大方送出 10 萬份冰淇淋。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

超商門口大排長龍，到底是在排什麼呢？原來是LINE酷券大方送出 10 萬份冰淇淋，「#LINEPOINTS 1點吃冰」是現在最新的跟風話題，有不少人在網路上大曬吃冰照，只要用LINE POINTS 1點，就能夠兌換全家霜淇淋，吸引大批網友前來兌換！

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ 「#LINEPOINTS 1點吃冰」是現在最新的跟風話題，有不少人在網路上大曬吃冰照。

「我覺得超划算的！」消費者興奮表示，因為在網路上看到很多人在打卡，點進去之後發現說，可以用1點LINE POINTS換到冰淇淋，所以我就馬上過來換了，也有消費者提到本身就有在使用LINE 酷券，「其實我本來就有在用LINE 酷券， 因為我有在用LINE購物，它回饋的點數LINE POINTS不只可以買貼圖 ，我也會拿去酷券上買一些折價卷，比如說摩斯、咖啡，或是像冰淇淋的活動 」。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲只要用LINE POINTS 1點，就能夠兌換全家霜淇淋，讓消費者大喊「超划算」。

打開 LINE 酷券來看，除了可以用1點LINE POINTS兌換全家霜淇淋之外，也匯集吃喝玩樂票券型商品，不只便利超商，合作商家還包括知名連鎖通路、大型百貨商場、量販超市等等，裡面有超多1點＞1元的高CP值產品，就是要讓消費者將手中點數發揮最大價值。 

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲酷券裡面有許多1點＞1元的高CP值產品，讓消費者將手中點數發揮最大價值。

LINE台灣電子商務部總監鄭婉婷表示，民眾對於LINE 酷券這麼愛不釋手，最主要是因為我們經常會透過1點＞1元的點數性操做，讓消費者覺得LINE POINTS超值兌、超好兌，而CP值最高的當然就是1點兌換全家39元霜淇淋的活動，等於一口氣我們將LINE POINTS放大了39倍！

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ LINE台灣電子商務部總監鄭婉婷表示，1點兌換全家39元霜淇淋的活動，等於一口氣將LINE POINTS放大了39倍。

還以為LINE POINTS只能兌換貼圖嗎？那你可就落伍了，LINE酷券放大LINE POINTS兌換價值，讓消費者透過購物滿足生活需求的同時，也能夠賺取LINE POINTS點數，再將LINE POINTS兌換1 點＞1元商品，達到花最少買最多的聰明消費，8/9以前憑著LINE POINTS 1點到全家，就可以立即享受美味消暑的霜淇淋。

▼8/9以前憑著LINE POINTS 1點到全家，就可以立即享受美味消暑的霜淇淋。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

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關鍵字：LINE,LINE 酷券,點數,全家,冰淇淋,霜淇淋,LINE POINTS

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