男友手遊激戰...她拿OO靠近！畫面秒中止他崩潰　女友們狂讚：學起來了

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記者陳韻如／綜合報導

若是碰到男友顧著玩手遊而對你不理不睬時，你會怎麼做？這名網友就找到一個最佳解決方式，只見她拿起裝有air pods的充電盒靠近男友手機，而手機螢幕的連線畫面突然跳出，就這樣順利中斷了男友的手遊，但也一秒惹怒對方。這段畫面一PO出，不少女友們像是發現新大陸般，紛紛讚嘆原PO，「原來還有這招！」

原PO在臉書社團《爆笑公社》貼出一段畫面寫道，「我對於所有用蘋果的男朋友跟老公們說聲抱歉」。透過畫面可以看到，原PO男友正在玩手遊，而由於air pods只要放在充電盒中，且手機藍芽開啟，再將盒蓋打開，手機就會自動跳出連線畫面。

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正當原PO男友正在激戰時，此時一旁的原PO拿起了air pods充電盒靠近手機，隨後打開蓋子，下一秒連線畫面就突然從螢幕中跳出，男友的遊戲也因此中斷，只見他很有耐心的把連線畫面關掉，但原PO不厭其煩的再做了一次相同的動作，畫面的最後，可以看見鏡頭猛烈搖晃，還伴隨著男友崩潰大喊「我死了」，讓原PO忍不住大笑「女朋友跟太太們，不用謝我」。

▲原PO開啟充電盒蓋，男友手遊立刻中止，他崩潰吶喊「我死啦」。（圖／翻攝爆笑公社）

文章一出，立刻吸引大批網友按讚，其中更有不少女性紛紛發出讚嘆，「原來還有這招！！！」、「這樣欸兒怕（air pods）會熱賣，賣到缺貨，因為全部都被摔壞」、「這招好用！我學起來了」。

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