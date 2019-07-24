LINE跳出「我是雅婷」甜問住哪！他3字土味情話拆招　大眼妹秒無言：額

▲原PO用3個字讓「雅婷」騙不下去。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

LINE跳出正妹求認識，許多人現在都知道99.9%是詐騙集團，畢竟天下沒有白吃的午餐，天上掉下的妹子可能會讓人付出慘痛代價。一位男網友日前收到一名長髮大眼妹的訊息，對方先是自我介紹「你好，我是雅婷，很高興認識你」、接著問「你住哪裡？」原PO則用3個字反擊，讓雅婷瞬間句點。

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出LINE對話截圖，文中表示「我想，我找到了擊退8000小姐的招數了」，到底原PO用了什麼招數呢？仔細看看對話，只見一名長髮大眼正妹自稱「張雅婷」，她先是在下午5點45分傳了一張小女孩遮下巴笑的貼圖，並自我介紹「你好，我是雅婷，很高興認識你。」

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▲看到超突然的土味情話「妳心裡」，雅婷當場招架不住。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

這麼突然的起手式，原PO馬上看穿這就是「天上掉下來的妹子」，在晚上6點7分的時候回傳一張害羞大歪頭的貼圖。雅婷則隔了1小時又1分鐘後發問「你住哪裡？」原PO也在1分鐘後回應「妳心裡」，簡單3個字和1張眼神充滿愛心的表情貼，讓雅婷瞬間無法招架、秒回「額」以示傻眼。

看到對話後，有人懷疑「好像不是機器人耶？」原PO則在留言處笑說，「這個是啊！因為開頭就露餡了」、「以開頭的問候方式，一定是」，至於為何是8000小姐、不是3000小姐，原PO也幽默回應，「你不知道現在機器人漲價了嗎？」其他網友則紛紛笑噴，「她應該是想說：噁」、「她只是打錯字」、「重點是還有可能是大叔在回你」、「……結果在後面的是一個肥宅」、「筆記起來了。」

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