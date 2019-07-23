瞄準鋰電池原料！陸商務部對美「正丙醇」進行反傾銷調查

▲大陸商務部決定對美國進口的正丙醇進行反傾銷調查。（示意圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸商務部表示，決定自今（23）日起對原產於美國的進口正丙醇進行反傾銷立案調查。據悉，目前美國進口正丙醇在大陸市占達50%以上，而正丙醇酯化為醋酸正丙酯後，便是用於新能源汽車鋰電池的重要原料。

商務部指出，根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人正丙醇的合計產量在2015年、2016年、2017年和2018年均佔同期中國同類產品總產量的50%以上，符合有關國內產業提出反傾銷調查申請的規定。「預計今日起立案調查，並且在2020年7月23日前结束發布結果，特殊情況下可延長至2021年1月23日。」

▼大陸商務部公告。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

資料顯示，正丙醇可以用於食品包裝生產以及作為食品包裝的印刷油墨溶劑，醋酸正丙酯還是新能源汽車鋰電池電解液的重要組成成分。正丙醇在前體藥物（prodrug）方面也有很大作用，可大量應用於紅黴素的生產，是大環內酯類抗生素不可缺少的原料，同時也是丙硫硫胺、丙磺舒等藥品的起始原料。

值得一提的是，正丙醇也廣泛用在塗料、油漆、膠黏劑、化妝品、塑料和殺菌劑等產品；食品添加劑、飼料添加劑、合成香料、清潔劑、增塑劑、潤滑劑、脫脂液、黏合劑、防腐劑、剎車油等多個領域的也都有它的出現。