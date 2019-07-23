財富世界500強名單揭曉　陸企進榜129家首超美國

▲《財富》世界500強企業排行榜22日公佈。（圖／翻攝財富）

記者魏有德／綜合報導

《財富》（Fortune）世界500強企業排行榜22日公佈，榜單顯示，沃爾瑪（Walmart ）連續六年成為全球最大公司，蘋果高居利潤榜第二，陸企則以129家公司進榜，數量上首度超越美國。大陸電商巨頭京東、小米、阿里、蘇寧易購等排名較去年提升不少，其中蘇寧易購上升94名，成為中國區躍升最快第5名。

▲蘇寧易購上升94名，成為中國區躍升最快第5名。。（圖／CFP）

《新華網》報導，今年上榜500家公司的總營業收入近32.7兆美元，同比增加8.9%。而資料顯示，蘇寧易購 2018年營業收入2449.57億元人民幣，同比增長30.35%，遠超行業平均水準。

▲小米首度入榜全球500強企業，位居468位。（圖／CFP）

陸企在2019《財富》世界500強企業榜單中，以網路、工程、汽車、房地產等領域表現最為出色，上榜企業數量均超越美企。榜單中，首度入榜的「小米」排名468位，被定義為「網路服務和零售」行業企業，是繼京東、阿里巴巴、騰訊之後第4家登榜的大陸網路科技企業，也成為本次最年輕的全球500強企業。

▲財富刊文表示，陸企正迅速崛起，挑戰美國經濟霸主地位。（圖／翻攝財富官網）

榜單公佈後，因應陸企強勢入榜，《財富》雜誌也以《It’s China’s World》為題刊文，正視陸企在新世紀展現的衝擊力。文章指出，自1990年全球500強首次亮相以來，可以說是二戰後的第一次，由美國之外的國家在全球大企業中處於領先地位。

文章稱，中國公司的收入僅佔全球500強總收入的25.6%，遠遠落後於美國的28.8%。中國是崛起的大國，經濟規模較小，但增長速度更快。今年排名前50位的公司中排名第一的是美國人，在最後50名的排名中，中企數量第一，其中6家為新晉企業。

文章還提到，那些排名較末段的公司正在迅速崛起，「正如同它們的國家一樣，正在燃燒它們的雄心壯志。」

