副駕「女友」眼神太死！駕駛還幫繫安全帶　搖下車窗警笑翻

記者黃翊婷/綜合報導

美國加州康特拉科斯塔(Contra Costa)警方16日在推特PO出一張照片表示,一名汽車駕駛為了躲避高乘載管制,竟然幫「女友」穿上衣褲、繫上安全帶,甚至擦上口紅,結果還是在高速公路被交通警察攔查。這張照片一公開,隨即在網路上瘋傳,至今仍有不少網友留言討論,「你確定『她』真的單身嗎?」

康特拉科斯塔警方在推特上以幽默的口吻說道,事發當天早上交通警察按照慣例在高速公路上巡邏,發現某輛車上的副駕駛座乘客很奇怪,不僅一動也不動,眼睛雖然超無神卻一直盯著他們看,好奇上前將車攔停,沒想到車窗一搖下,這才驚覺副駕駛座上的「女乘客」其實是個假人。

▲駕駛精心幫假人打扮,想躲避高速公路的高乘載管制。(圖/警方推特/@320PIO)

而綜合外媒報導,該名駕駛是因為想躲避高乘載管制,才會幫假人戴上假髮、擦口紅、穿上衣褲,甚至不忘幫忙繫上安全帶偽裝,結果還是被眼尖警察抓包,未來有可能得吃上一張489美元(約1.5萬元新台幣)的罰單。

其他網友們看到警方公布的照片,紛紛留言調侃駕駛,「你確定『她』真的單身嗎?」、「駕駛女友是洛杉磯天使(美國職棒大聯盟的隊伍之一)的球迷嗎?」、「哈哈哈,這真的是我今天看到最好笑的事」。

#Carpool Cheater. Meet Angel. Angel didn’t have much of a personality as a passenger when we met her this morning during our Carpool Enforcement on #hwy4 She just oddly stared at us while we issued her chauffeur a ticket for carpool violation. #nicetry #mannequin @KTVU @GMA pic.twitter.com/4gAJlTqjcK