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副駕「女友」眼神太死！駕駛還幫繫安全帶　搖下車窗警笑翻

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記者黃翊婷／綜合報導

美國加州康特拉科斯塔（Contra Costa）警方16日在推特PO出一張照片表示，一名汽車駕駛為了躲避高乘載管制，竟然幫「女友」穿上衣褲、繫上安全帶，甚至擦上口紅，結果還是在高速公路被交通警察攔查。這張照片一公開，隨即在網路上瘋傳，至今仍有不少網友留言討論，「你確定『她』真的單身嗎？」

康特拉科斯塔警方在推特上以幽默的口吻說道，事發當天早上交通警察按照慣例在高速公路上巡邏，發現某輛車上的副駕駛座乘客很奇怪，不僅一動也不動，眼睛雖然超無神卻一直盯著他們看，好奇上前將車攔停，沒想到車窗一搖下，這才驚覺副駕駛座上的「女乘客」其實是個假人。

躲高乘載管制載「女友」上路，駕駛貼心幫擦口紅、繫安全帶，警攔查笑翻。（圖／警方推特／@320PIO）

▲駕駛精心幫假人打扮，想躲避高速公路的高乘載管制。（圖／警方推特／@320PIO）

而綜合外媒報導，該名駕駛是因為想躲避高乘載管制，才會幫假人戴上假髮、擦口紅、穿上衣褲，甚至不忘幫忙繫上安全帶偽裝，結果還是被眼尖警察抓包，未來有可能得吃上一張489美元（約1.5萬元新台幣）的罰單。

其他網友們看到警方公布的照片，紛紛留言調侃駕駛，「你確定『她』真的單身嗎？」、「駕駛女友是洛杉磯天使（美國職棒大聯盟的隊伍之一）的球迷嗎？」、「哈哈哈，這真的是我今天看到最好笑的事」。

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關鍵字：美國,加州,高乘載管制,高速公路,北美要聞

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