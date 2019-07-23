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韓國瑜再要中央補助淹水戶...蘇貞昌：只懂要錢又不照規定

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記者蔣婕妤／台北報導

南部19日降下暴雨，造成高雄多處大淹水，行政院副院長陳其邁第一時間南下勘災，高雄市長韓國瑜卻抱怨中央「只看高雄」，並再向中央要經費。行政院長蘇貞昌23日受訪時批評，韓國瑜只懂得要錢，卻又不照規定來，非常不應該。

高雄暴雨成災，各地傳出淹水災情，市長韓國瑜事隔20小時出面，並要求中央政府能加發受災戶每戶新台幣2萬元補助，行政院也允諾全力協助。不過，資深媒體人黃創夏搬出法規打臉韓國瑜，「發不發放，縣市政府就可以決定，不必中央核准和撥款！」

蘇貞昌23日受訪時強調，政府救災不分中央地方，該補助的絕對不會少給，不過他也痛斥，「首長站在第一線，不能輕忽怠惰，更不應該神隱20幾個小時後，不知輕重頭尾，突然亂放炮，只懂得要錢，不照規定來，非常不該」。

至於韓國瑜在臉書自誇清淤政績，還說下水道工程是城市的良心，暗批前朝陳菊市府，蘇貞昌表示，數字會說話，台灣已經非常開放透明，大家檢驗一下就知道。

另外，台東縣長饒慶鈴赴中央邀13個部會溝通，爭取花東基金55.7億建設台東，蘇貞昌說，地方需要爭取經費建設他很清楚，因為自己也當過地方首長，不過，中央也有很重的擔子要扛，呼籲不分藍綠及地方，同一塊土地上的大家應該團結一起，建設同心協力、團結努力。

▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

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關鍵字：蘇貞昌,韓國瑜,高雄,淹水

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