美軍生擒馬杜洛助長北京攻台？　葛來儀：簡單說「不會」

記者陶本和／台北報導

美國總統川普近日發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰模式生擒委內瑞拉總統馬杜洛，掀起國際高度關注；部分人士也質疑，可能助長北京武力返台，甚至仿效美國對台發動斬首。對此，美國「馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）6日發文，以簡短的方式回應，「不會」。

美國總統川普（Donald Trump）近日下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）。美軍從開始發動攻擊，到生擒馬杜洛夫婦離開委國，行動僅花短短80分鐘，引起國際高度關注。

值得注意的是，在美軍發動行動之後，有部分聲音認為，美國此舉可能會助長北京對台採取行動，甚至仿效美國，對台發動斬首行動。不過，美國「馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）6日發文指出，以簡短的方式來說「不會」。

我國安官員也表示，中國的入侵劇本不是秘密，歷次演習都在宣傳 。真正能阻止中國執行此劇本的，不是國際公約，是台灣自身堅實的軍事實力。唯有持續強化國防，才是嚇阻侵略的唯一保證。

此外，美國「馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）協同「美國企業研究所」（AEI）研究員庫柏（Zack Cooper）等專家，撰寫「假如中國武力犯台-中國發動台海小規模衝突與全面戰爭之代價」（If China Attacks Taiwan-The Consequences for China of “Minor Conflict” and “Major War” Scenarios），並於6日正式發佈。

該報告內容主要以「小規模衝突」與「全面戰爭」兩個想定，分析中共若對台動武，將在經濟、軍事、社會及國際等面向付出重大成本。其中，在軍事成本部分，中國若對台發動小規模軍事行動，將失去未來進行軍事奇襲的優勢，因為美軍得以強化部署，增加中國發動兩棲登陸作戰的難度；台、美亦可藉此小規模危機，發動國際友盟支持台灣，迫使中國陷入「消耗戰」的窘境。

如果中國發動全面侵台作戰，將導致共軍10萬人以上傷亡，耗盡導彈及軍事化工品等關鍵庫存。屆時共軍將調動南海等地區部隊馳援，減損中國邊防戰備的能量。戰損規模若過大而致無法隱瞞，中國領導人或將責任轉嫁給共軍指揮官，在極端情況下甚至將引發軍方政變。

在台灣方面約有5萬名軍人和5萬名平民傷亡。美國方面損失5000名軍人和1000名平民，日本方面損失1000名軍人和500名平民。除此之外，沒有其他外國方面遭受重大損失。