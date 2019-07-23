快訊／黃國昌再咬國安局：「張XX」陪蔡英文出訪2次就買不少菸

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，全案進入司法程序。揭露此事的時代力量立委黃國昌23日再度爆料，除了吳宗憲外，另外一名遭到檢方聲押的國安特勤張恒嘉，從國安局到總統府侍衛室，過去總統蔡英文3次出訪去了2次，也買不少菸，國安局不知道嗎？上次買菸回來自己抽嗎？現在一切交由司法調查，他不便再多說明。

▲立委黃國昌、涉案的國安局軍官張恒嘉。（圖／記者屠惠剛、劉昌送攝）

黃國昌表示，外界質疑國安局人員不是第一次做這種事，國安局副局長22日向他他說明時，還宣稱「國安局不知道」，他質疑如今參與事件的人這麼多，國安局還說不知情，根本「說謊」，要求督導的國安會秘書長李大維應盡速出面說明，躲起來「像是國安會祕書長應有的擔當嗎？」

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌怒批，他可以很負責任跟大家講，不是國安局跟華航內鬥，「吹哨子爆料的人，不是國安局的人，也不是華航的人，我把真相掀開，現在最重要的任務就是保護他」，他並揚言怒嗆「我也跟相關單位講，誰要是敢去懲處他，我一定沒完沒了，不過他的狀況現在還是安全的」。

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