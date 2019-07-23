黃國昌點名李大維：繼續裝聾作啞就是放任火燒蔡英文

記者呂欣玫／台北報導

國安局少校吳宗憲涉藉總統蔡英文出訪勤務走私9800條香菸案，揭露此事的時代力量立委黃國昌23日再度痛批，國安局第一時間說不知道，根本是在說謊，並點名國安會秘書長李大維出來說明，呼籲此事必須徹查到底。

黃國昌指出，此事牽涉到的不是《菸酒管理法》，而是《貪汙治罪條例》，昨天偵訊完後有6位被告被交保，罪名全都是貪汙罪，被聲押的吳宗憲罪名也是貪汙罪，還有一位從國安局調到總統府侍衛室的張恒嘉仍在處理中，因為他在隨行蔡英文前幾次出訪時，就買了不少菸，這牽涉到國安人員走私菸品是否不只一次。

黃國昌質疑，「國安局只幹過這一次嗎？」，22日第一時間給國安局副局長胡木源說明的機會，他說國安局不知道，「怎麼現在搞出來好像是參與的人非常多？」大家都要幫忙團購，這其中又有多少是要拿去外面賣的？光參與團購的人就8個去地檢署，「那5台載私菸的公務車誰派的？」認為國安局稱不知情根本就是說謊。

黃國昌批評，國安局是李大維督導的，「你繼續裝聾作啞，就是放任火燒到小英總統」，要他不要躲起來，出來公開說明國安會裡有沒有人參與，「從昨天躲到今天，這像是一個國安會秘書長應該有的擔當嗎？」



他說，不要以為辭了國安局長要斷尾求生，全體國人在意的是國家安全，也在乎小英總統的安全，怎麼可以有這樣貪污舞弊、違法濫權的國安局？如果這是從前總統馬英九時期，甚至更早以前就有的陋習，那就全部徹查到底。

▲黃國昌、李大維。（合成圖／ETtoday資料照）



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