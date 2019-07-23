官員涉入走私香菸？　關務署彭英偉：海關絕對不會有人涉案

▲國民黨團「軍紀徹底敗壞！國家安全局變菸酒公賣局」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國安局私菸風波越演越烈，據傳有關務署官員也涉入其中，關務署副署長彭英偉23日受訪時對此回應「沒有、不可能」。他表示，世界各國對於首長出訪的隨行人員都有通關禮遇規範，但制度會造成不肖官員利用，至於是否提高罰則可再來討論，「不過我想這是特殊個案。」

彭英偉23日出席國民黨立法院黨團記者會，針對走私香菸醜聞，他表示，有關涉及華航涉案人員與行為，目前由檢調偵辦中，相信會就金流與人員行為查得清白。然而，對於媒體詢問關務署主動揭露專機上還發現600條香菸，這些菸是從哪裡進來？分幾批進來？彭英偉一律回答「查證中，我沒辦法說明。」

彭英偉強調，首長出訪的應用物品，在世界各國都有明文規定，給予總統及隨行人員通關禮遇的制度，但這些制度會造成不肖官員利用，關務署會與國安單位討論如何彌補漏洞。至於是否要提高罰則，彭英偉說，刑責規範很清楚是3年以下，是否提高可由社會大眾再來討論，「不過我想這是特殊個案。」

媒體追問，除了菸品，是否還有其他免稅品也隨相同手法流入台灣、據傳有關務署官員也涉入其中，彭英偉則說，「沒有、不可能，不可能，我們是掌握情資的，目前海關絕對不會有人涉案其中」。

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