國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本燒岳火山不安分！今凌晨狂震50次　氣象廳急升「噴火警戒」

▲▼日本橫跨長野縣、岐阜縣縣境的活火山「燒岳」，25日起火山活動頻繁。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本橫跨長野縣、岐阜縣縣境的活火山「燒岳」，25日起火山活動頻繁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本橫跨長野縣、岐阜縣縣境的活火山「燒岳」，從今（25）日清晨起開始有明顯的火山活動，山頂附近火山性地震頻繁，日本氣象廳因此將噴火警戒提升至第2級「火山口周邊管制」，松本市也隨即宣布全面禁止登山，呼籲民眾切勿進入管制區域。

根據日媒《富士新聞網》，日本氣象廳指出，燒岳從25日凌晨2時左右起，在山頂附近觀測到微小的火山性地震，且地震頻率顯著增加，截至上午6時已累計觀測到約50次地震，顯示火山內部活動趨於活躍。

氣象廳同時指出，山頂周邊持續出現可視為「緩慢膨脹」的地殼變化，研判燒岳的火山活動在中長期內有升高趨勢，未來發生噴發的可能性正在增加。

基於上述情況，氣象廳於25日上午5時50分，將燒岳的噴火警戒等級，從原本的第1級「留意為活火山」，提升至第2級「火山口周邊管制」。官方提醒，若發生噴發，可能影響火口周邊約1公里範圍。

氣象廳也特別呼籲，必須高度警戒噴發時可能伴隨的大型噴石，這類噴石可能以拋物線方式高速飛散，對登山客與周邊人員構成嚴重危險。

因應警戒升級，長野縣松本市依據《災害對策基本法》，已對燒岳登山口以內區域實施管制，全面禁止登山活動，並強調民眾切勿進入管制範圍，以確保人身安全。

01/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日韓要聞燒岳日本活火山長野縣岐阜縣

